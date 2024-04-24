Капелло — о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте»

Итальянский тренер Фабио Капелло высоко оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в матче 32-го тура ла лиги против «Барселоны» (3:2).

«Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие. Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом. Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», — заявил Капелло.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Испании, отметившись 17 голами и 4 результативными передачами.