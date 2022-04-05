Бензема: «Мне нравится играть с Мбаппе. Думаю, в «Реале» мы бы забили в два раза больше голов»

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился впечатлениями от игры с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы сыграть с ним в одном клубе. Думаю, мы бы забили в два раза больше голов, а может, даже втрое», — приводит слова Бензема L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает два варианта продолжения карьеры. Он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны».

В текущем сезоне 23-летний француз провел 37 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.