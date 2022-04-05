УЕФА признал «Атлетик» лучшим профессиональным клубом сезона
Испанский «Атлетик» из Бильбао получил награду УЕФА (Grassroots Football Awards) как лучший профессиональный европейский клуб сезона, информирует сайт организации.
Как отмечается, «Атлетик» выполняет важные социальные задачи. В частности, клуб имеет выстроенную систему подготовки и проводит огромную работу с молодыми игроками.
Награда Grassroots Football Awards вручается с 2010 года. Среди претендентов на нее в этом году были венгерский «Ференцварош» и литовский «Вильнюс».
Лучшим любительским клубом признан бельгийский «Ик Дин».
«Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|
2
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
3
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
4
|Севилья
|30
|15
|12
|3
|40-20
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|
7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|
20
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|24
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6