УЕФА признал «Атлетик» лучшим профессиональным клубом сезона

Испанский «Атлетик» из Бильбао получил награду УЕФА (Grassroots Football Awards) как лучший профессиональный европейский клуб сезона, информирует сайт организации.

Как отмечается, «Атлетик» выполняет важные социальные задачи. В частности, клуб имеет выстроенную систему подготовки и проводит огромную работу с молодыми игроками.

Награда Grassroots Football Awards вручается с 2010 года. Среди претендентов на нее в этом году были венгерский «Ференцварош» и литовский «Вильнюс».

Лучшим любительским клубом признан бельгийский «Ик Дин».

«Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.