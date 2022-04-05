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Сегодня, 09:16

УЕФА признал «Атлетик» лучшим профессиональным клубом сезона

«Атлетик» признан лучшим профессиональным клубом сезона в Европе
Роман Шишов
Корреспондент
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Испанский «Атлетик» из Бильбао получил награду УЕФА (Grassroots Football Awards) как лучший профессиональный европейский клуб сезона, информирует сайт организации.

Как отмечается, «Атлетик» выполняет важные социальные задачи. В частности, клуб имеет выстроенную систему подготовки и проводит огромную работу с молодыми игроками.

Награда Grassroots Football Awards вручается с 2010 года. Среди претендентов на нее в этом году были венгерский «Ференцварош» и литовский «Вильнюс».

Лучшим любительским клубом признан бельгийский «Ик Дин».

«Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Атлетик (Бильбао)
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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