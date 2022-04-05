Мендилибар покинул пост главного тренера «Алавеса»

Главный тренер «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

61-летний специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых один раз одержала победу и четыре раза сыграла вничью.

«Алавес» после 30 матчей занимает последнее место в ла лиге, имея в своем активе 22 очка.