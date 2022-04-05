Мендилибар покинул пост главного тренера «Алавеса»
Главный тренер «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
61-летний специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых один раз одержала победу и четыре раза сыграла вничью.
«Алавес» после 30 матчей занимает последнее место в ла лиге, имея в своем активе 22 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|
2
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
3
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
4
|Севилья
|30
|15
|12
|3
|40-20
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|
7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|
20
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|24
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
Новости