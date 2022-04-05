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Сегодня, 03:32

Мендилибар покинул пост главного тренера «Алавеса»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

61-летний специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых один раз одержала победу и четыре раза сыграла вничью.

«Алавес» после 30 матчей занимает последнее место в ла лиге, имея в своем активе 22 очка.

ФК Алавес
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3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
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 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
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 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
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 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
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 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
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 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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 - : -
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Эспаньол – Сельта
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Эльче – Р. Сосьедад
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Барселона

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