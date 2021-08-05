В Испании сообщили, что Месси не станет подписывать новый контракт с «Барселоной»

Вероятность того, что нападающий Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной», сейчас крайне мала, утверждает Marca.

На этой неделе он провел новую встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой. После этого договоренности, которые были достигнуты ранее, были поставлены под большие сомнения.

Ранее появилась информация, что президент «Барсы» попросил аргентинца пойти еще на большее снижение зарплаты.

Прежде сообщалось, что контракт 34-летнего игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист уже согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».

Форвард является воспитанником сине-гранатовых. В составе клуба он становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз брал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.