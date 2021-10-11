Профессиональную карьеру продолжают всего трое.

Сегодня сборная России сыграет в гостях со Словенией. А в ноябре 2009 года, 12 лет назад, наша команда потерпела обиднейшее поражение от этой сборной в Мариборе — 0:1. Тогда по итогам двух стыковых встреч Россия не смогла выйти на ЧМ-2010.

Вспоминаем тех, кто участвовал в том матче, и рассказываем, чем они занимаются сейчас.

Словения — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Дедич, 44.

Словения: Ханданович, Бречко, Шулер, Цесар, Йокич, Бирса (Печник, 79), Радосавлевич, Корен, Кирм, Дедич (Стеванович, 90+5), Новакович.

Россия: Акинфеев, Анюков, В.Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Семак, 46), Аршавин, Денисов, Зырянов, Билялетдинов (Погребняк, 77), Жирков, Павлюченко (Кержаков, 46).

18 ноября. Марибор. Стадион «Людски врт». 12 435 зрителей.

Первый матч — 1:2.

Игорь Акинфеев, 35 лет

В 2018 году, после домашнего для России чемпионата мира, Акинфеев завершил карьеру в сборной. При этом Игорь продолжает играть за родной ЦСКА. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 10 матчей, из них пять — на ноль.

Александр Анюков, 39 лет

Анюков напоследок заехал в «Крылья Советов», где начинал карьеру, и в 2020 году закончил с футболом. Александр успел даже побыть играющим тренером в «Зените-2», после чего стал помощником Сергея Семака в первой команде «Зенита».

Сергей Игнашевич, 42 года

По окончании ЧМ-2018 Сергей завершил карьеру и стал тренером: сначала работал в структуре ЦСКА, а позже возглавил московское «Торпедо». В марте Игнашевича оттуда уволили, но в начале октября он нашел новое место работы и теперь тренирует «Балтику».

Василий Березуцкий, 39 лет

До апреля 2021 года Василий входил в тренерский штаб ЦСКА. Затем перебрался в «Краснодар» к Виктору Гончаренко, с которым они хорошо знакомы по совместной работе в армейском клубе.

Юрий Жирков, 38 лет

Жирков ездил в составе сборной на Евро-2020, но из-за травмы покинул турнир. Сейчас Юрий находится без клуба, а поддерживать форму планирует в команде ЛФЛ «Аминьево».

Игорь Денисов, 37 лет

Выиграв чемпионство с «Локо», Денисов отыграл еще один сезон и в 2019-м году завершил карьеру. По некоторым данным, сейчас Игорь занимается бизнесом.

Ренат Янбаев, 37 лет

Один из немногих, кто до сих пор в профессиональном футболе. С 2019 года Янбаев играет в «Знамени» из Ногинска — клубе третьего по силе дивизиона России. В текущем сезоне на счету Рената 9 матчей в ФНЛ-2, дважды он ассистировал своим партнерам.

Константин Зырянов, 44 года

Зырянов завершил карьеру в 39 лет, играя за «Зенит-2». Какое-то время он был играющим тренером в этой команде, а сейчас возглавляет молодежную команду сине-бело-голубых.

Андрей Аршавин, 40 лет

Аршавин закончил карьеру в «Кайрате» в 2018-м, после чего вернулся в «Зенит» в роли функционера. Сначала Андрей был советником президента, а с лета 2020-го занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Динияр Билялетдинов, 36 лет

Билялетдинов доигрывал в Литве, после чего стал экспертом на спортивном ТВ. Недавно Динияр заявил, что готов заняться тренерской деятельностью. Скоро он начнет обучение, необходимое для получения лицензии.

Роман Павлюченко, 39 лет

Как и Янбаев, Павлюченко играет за «Знамя». В свои 39 лет Роман является одним из лучших бомбардиров ФНЛ-2 в своей группе — на его счету шесть голов в пяти матчах. Еще три гола и столько же результативных передач Роман добавил в играх Кубка России.

Сергей Семак, 45 лет

Самый успешный тренер в этом списке. Вместе с «Зенитом» Семак выиграл три чемпионства, два Суперкубка и один Кубок России. В этом сезоне петербуржцы близки к своему четвертому подряд золоту.

Александр Кержаков, 38 лет

Кержаков тоже начал тренерскую карьеру. Сначала он возглавлял юношескую сборную России (2001 г.р.), а в сентябре прошлого года принял «Томь». Под его руководством команда не сумела покинуть зону вылета в ФНЛ. Сейчас Кержаков весьма успешно тренирует «Нижний Новгород», выступающий в РПЛ.

Павел Погребняк, 37 лет

До недавнего времени Погребняк выступал за «Урал». По окончании прошлого сезона он покинул клуб и пока находится без команды. СМИ сообщали о том, что Павел может завершить карьеру, но сам он, похоже, не торопится уходить из футбола.

Гус Хиддинк, 74 года

Экс-главный тренер сборной России завершил тренерскую карьеру совсем недавно — в сентябре этого года. Последним местом его работы стала сборная Кюрасао. Теперь голландец наконец-то может отдохнуть от всех переживаний, связанных с тренерством.

Это страшное слово — «Марибор». Что случилось со сборной России в ноябре 2009-го?