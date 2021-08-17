Кто, если не Дзюба? Как Карпину строить атаку сборной

Разбираемся, как изменится нападение национальной команды России при новом тренере.

Смена вектора

В чемпионат Европы-2020 сборная России входила с четкой иерархией линии нападения. Число защитников и полузащитников могло меняться, но центрфорвард всегда был один — капитан Артем Дзюба. Вторым выбором был Александр Соболев, третьим — Антон Заболотный. На Евро нынешний нападающий ЦСКА не появился на поле ни разу, спартаковец выходил дважды — в матче с Финляндией заменил Дзюбу, а в Копенгагене во втором тайме вышел в пару к нему ловить верховые мячи. Все было просто и очевидно.

Теперь передняя линия нашей сборной — загадка. Валерий Карпин не включил в расширенный список ни Дзюбу, ни Соболева, хотя один рослый форвард все-таки есть — Заболотный, который сейчас травмирован, но в течение недели должен выздороветь. Два других нападающих, Федор Смолов и Константин Тюкавин, в большей степени заточены под комбинационную и скоростную игру, чем под ловлю подач. То, что всего в составе лишь три форварда, — косвенное указание на выбор Карпина схемы с одним нападающим, а не с двумя. Что логично: авантюрно действовать с Хорватией в два форварда, причем не сыгранных между собой.

Осталось понять, кого именно главный тренер сборной видит основным центрфорвардом национальной команды.

Антон Заболотный, ЦСКА

Статистика в сезоне-2021/22: 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача.

Вариант привычный и упрощенный. Заболотный никогда не был высококлассным и хитроумным форвардом. Его основная специализация — игра головой. Он схож с Дзюбой в том, что тоже любит и умеет играть корпусом, продавливать защиту, находить пространство в чужой штрафной. Почти наверняка Заболотный сыграет с Хорватией — может, и не с первых минут, но, вероятно, выйдет на поле во втором тайме под подачи (если счет не будет устраивать Карпина). Все объяснимо: если не считать вратарей и центрального защитника Игоря Дивеева, то в списке приглашенных есть только два футболиста выше 190 сантиметров — Александр Ерохин и Заболотный. Антон головой играет лучше, его сноровка может понадобиться Карпину в экстренном случае.

Но в основе Заболотный может и не выйти, так как новый тренер — не фанат вертикальной игры. Он и в «Ростове» пытался строить комбинационный футбол, но ресурсов под выполнение задачи не хватало. С другой стороны, Карпин не раз подчеркивал, что на данный момент его цель — вывести сборную на чемпионат мира, и тут не до адаптации команды под свою философию. Возможно, тренер решит, что подачи и навесы — единственный эффективный путь для сборной, а значит, выход Заболотного в старте неизбежен.

Федор Смолов, «Локомотив»

Статистика в сезоне-2021/22: 4 матча, 3 гола.

Смолов не играл за сборную с июня 2019 года, когда забил два мяча Сан-Марино. Его мучили травмы, он пытался перезагрузить карьеру в «Сельте», но возродилась она весной — 8 голов и 4 результативные передачи помогли «Локо» занять третье место в РПЛ и выиграть Кубок России. Однако Федор оказался лишь в резервном списке Станислава Черчесова на Евро-2020 и отреагировал на это матерной цитатой из трека рэпера OBLADAET — мол, его не замечают, а он все равно побеждает.

Черчесов после чемпионата говорил, что видел пост Смолова. И намекал, что в сборную форвард не попал, так как его нельзя держать на скамейке, а первым выбором он не был. Это уже мостик в эпоху Карпина — тот тоже знает, что Смолов не привык быть вторым. Выходит, вызов Федора — намек на его выход в стартовом составе на Хорватию.

Смолов — не как Заболотный, это форвард другого типа. Он мобильнее, его атакующий арсенал шире. Еще важнее, что Смолов — в прекрасной форме, он забил три мяча в четырех матчах. Из всех россиян только у Ерохина и Фомина пока больше голов, чем у Федора.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Статистика в сезоне-2021/22: 4 матча, 1 гол, 1 голевая передача.

19-летний форвард в сентябре должен сыграть первый матч за сборную России. Первый из многих: потенциал воспитанника «Динамо» велик, а еще важнее, что нападающих такого типа в РПЛ немного. Тюкавин — юркий, техничный, способный убежать за спину защитникам, при этом молодой. Верховые мячи Константин ловит плохо, так что с ним на поле подачи бесполезны. Хотя нельзя исключать вариант, при котором Тюкавин выйдет, например, с Ерохиным: полузащитник «Зенита» будет ловить навесы, а форвард «Динамо» — взламывать оборону через резкие уходы в свободные коридоры.

Тюкавин точно разнообразит игру сборной, но тогда и партнерам придется перестраиваться — они привыкли к подачам с флангов при Черчесове. Но это не такая уж серьезная проблема, учитывая, что Тюкавин может принести ощутимую пользу. Его минус пока только в неопытности, это поправимо.

Другие форварды

В целом выбор Карпина логичен — он вызвал тех форвардов, которые сейчас в хорошей форме. Три гола в четырех матчах РПЛ забил 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов, но его пока рано вызывать — до этого лета нападающий в премьер-лиге не забивал. Если Агаларов продолжит в том же духе и дальше, то Карпин обязательно обратит на него внимание.

Евгений Луценко вновь начал забивать за «Арсенал» после скомканного из-за травм прошлого сезона, но ему уже 34 года, и вряд ли его стоит считать кандидатом в сборную.

Если оставить за скобками Дзюбу и Соболева, то еще только два форварда могли оказаться в расширенном списке — Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Николай Комличенко из «Ростова». Лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона пока втягивается в новую для себя лигу, уже забил два мяча и теоретически может оказаться в заявке сборной на октябрьские матчи. Комличенко тоже отличился дважды на старте чемпионата, он переходил в «Ростов» именно ради работы с Карпиным. Но пока тренер сборной дает понять, что габаритные форварды ему не очень интересны. Может быть, позже что-то изменится.