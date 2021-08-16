Без Дзюбы, с Тюкавиным, Гильерме и Максименко. Состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с составом национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).



Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).



Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Отметим, что в сборную на ближайшие матчи не был вызвал экс-капитан команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также форвард «Спартака» Александр Соболев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Турнирная таблица в группе Н после трех матчей:

1. Хорватия — 6 очков

2. Россия — 6

3. Словакия — 5

4. Кипр — 4

5. Словения — 3

6. Мальта

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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