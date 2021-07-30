Захарян и еще пять молодых талантов для сборной России. Как они могут усилить команду

За ними уже следит штаб Валерия Карпина.

В интервью «СЭ» Виктор Онопко, ставший одним из ассистентов Валерия Карпина в сборной России, рассказал, кто из молодых игроков может оказаться в национальной команде.

«Уже сейчас видно, что неплохие шансы у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Надо только помочь ребятам раскрыться», — сказал он.

Рассказываем, кто из них и как именно может пригодиться сборной России.

Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Константин Марадишвили

ЦСКА, 21 год

Армеец сильно прибавил за последние полтора года. В ЦСКА образца прошлого сезона он был практически незаменимым игроком. При этом Марадишвили играл на двух позициях: в центре поля, что для него привычно, и справа в защите (пришлось подменять Марио Фернандеса).

Сильные стороны Константина — игра в отборе и видение поля. Он неплохо разгоняет атаки и контролирует их темп. Марадишвили не является чистым опорником и любит подключаться в атаку, смещаясь в зону полуфлангов. Из недостатков можно отметить невысокую скорость и позиционные ошибки. Впрочем, они присущи многим молодым игрокам.

Несмотря на мощный прогресс Марадишвили, ЦСКА взял еще одного игрока в центр поля — Максима Мухина. Последний считается чуть более талантливым футболистом, что может сильно пошатнуть перспективы Константина в армейском клубе. Для того чтобы всерьез рассчитывать на вызов в сборную, ему сначала нужно выиграть конкуренцию у Мухина. Пока впереди Максим: он отыграл весь матч с «Уфой», в то время как Марадишвили остался на скамейке запасных.

Наир Тикнизян. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наир Тикнизян

ЦСКА, 22 года

Тикнизян, в отличие от Марадишвили, является «штучным товаром» — игроков, способных закрыть левый фланг обороны, в России сейчас не так много. Он мобилен, обладает неплохой техникой и активно подключается в атаку. Показателен в этом плане гол, который Наир забил на молодежном Евро в ворота сборной Исландии. При этом Тикнизяну иногда не хватает навыков, необходимых для игры в обороне. Ниже — сравнительная статистика Наира и других кандидатов на позицию левого защитника в сборной России (по сезону РПЛ-2020/21).

Сравнительная статистика.

По сравнению с конкурентами Тикнизян выглядит еще «сырым». К борьбе за место в основе сборной он пока явно не готов. Многое будет зависеть от того, как Наир проведет этот сезон. В первом туре он, как и Марадишвили, не играл — слева в обороне у ЦСКА действовал Георгий Щенников.

Константин Кучаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Константин Кучаев

ЦСКА, 23 года

В отличие от Марадишвили и Тикнизяна, Кучаев уже был в сборной. Станислав Черчесов вызывал его на октябрьские матчи против Молдавии, Турции и Сербии. В первой игре Константин вышел на замену и провел на поле один тайм. К тому моменту Кучаев набрал отличную форму: в 15 матчах за ЦСКА он забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Однако затем последовали две травмы, которые выбили игрока из колеи.

Кучаев хорош в подыгрыше, не стесняется идти в обводку и играть тонко. В связке с Федором Чаловым они здорово менялись местами, благодаря чему Константин часто оказывался на острие атаки, врываясь в штрафную из глубины поля. Такие включения — его фишка. Главный вопрос: в каком состоянии сейчас Кучаев? Ведь конкурентов на правом фланге атаки у него предостаточно — Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Денис Макаров, Денис Черышев.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Константин Тюкавин

«Динамо» , 19 лет

Динамовец Тюкавин — нетипичный для российского футбола нападающий. Он чем-то напоминает Федора Чалова: примерно такого же роста (180 см), но борется за мяч лучше, чем форвард ЦСКА. В среднем по сезону-2020/21 Тюкавин выигрывал 33% единоборств, в то время как Чалов — 29%. При этом Константин чаще и успешнее действует на втором этаже: 4,2 (21%) и 3,7 (19%) попытки за матч соответственно.

Разница между Тюкавиным и Чаловым в том, что Федор чуть лучше действует из глубины. Форвард «Динамо» же больше нацелен на ворота. Тюкавин очень хорош на свежих ногах и на свободном пространстве — главный тренер бело-голубых Сандро Шварц часто выпускал его именно на замену, под уставших игроков обороны соперника. Как альтернатива более габаритным нападающим он точно может пригодиться Карпину в сборной.

Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арсен Захарян

«Динамо» , 18 лет

В прошлом году Захарян здорово себя проявил: в 13 матчах за «Динамо» он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Успел Арсен отличиться и в новом сезоне — записал на свой счет гол в матче с «Ростовом» в первом туре.

Захарян показывает не по годам зрелый футбол. Он вошел в топ-10 игроков РПЛ на своей позиции по итогам прошлого сезона сразу в нескольких показателях: удары за матч (2,9), ключевые передачи (2) и потери мяча (0,9). Вместе с Тюкавиным они составляют легковесную атаку «Динамо». Вертикальные передачи, быстрые выпады, нацеленность на розыгрыш мяча внизу — ко всему этому Захарян приспособлен.

То, что Арсен является большим талантом, не вызывает сомнений. Но может ли он усилить сборную России здесь и сейчас? Вряд ли. Захаряну нужно окрепнуть, а главное — обойтись без травм. Однако Карпин может подтягивать Арсена к сборной постепенно, и со временем он станет одним из ее лидеров. Потенциал для этого у Захаряна точно есть.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Антон Зиньковский

«Крылья Советов» , 25 лет

Онопко не зря вспомнил Зиньковского. Это очень интересный игрок — даже несмотря на то, что прошлый сезон провел в ФНЛ. Два года назад, когда «Крылья Советов» еще выступали в РПЛ, Зиньковский отдал 8 результативных передач! Больше было только у Артема Дзюбы (14) и Зелимхана Бакаева (10).

В прошлом году Зиньковский разрывал ФНЛ: на его счету 20 очков по системе «гол + пас», еще два результативных действия пришлись на Кубок России. К Антону проявляли интерес «Спартак» и «Зенит», но он решил остаться в Самаре.

Если Зиньковский покажет свой уровень в этом сезоне, то переход в топ-клуб РПЛ — лишь дело времени. Быстрый, техничный игрок с поставленным ударом нигде не затеряется. А там, глядишь, и до сборной недалеко.