Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал большое интервью Нобелю Арустамяну. «СЭ» выделяет главные тезисы.

Что для Карпина работа в сборной: «Ответственность перед всеми людьми РФ»

Карпин не сравнивает работу тренера сборной с должностью военного офицера, как Черчесов. И отмечает, что это другой уровень ответственности.

— Это работа тренера в должности тренера сборной России. Тренера. Главного тренера. Все. Ответственность. В «Ростове» — ответственность перед президентом, болельщиками, акционерами. А в сборной — ответственность перед всеми людьми в Российской Федерации, перед болельщиками. Здесь охват просто шире намного.

— Это не служба родине?

— Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет — уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай бог, начнется — позовут. Тогда да. Футбол — это футбольные эмоции. Служба родине — это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной, — сказал Карпин.

Об уходе из «Ростова»: «Лучше никому не навредить: ни клубу, ни сборной»

Карпин решил уйти из «Ростова», потому что понял, что не может сконцентрироваться на работе в клубе и сборной.

— Тот график, который был, когда я готовился и к матчам сборной, и к играм «Ростова» с «Динамо» и «Зенитом», — голова, понятно, была забита, загружена, перегружена. Это могло быть неправильно — ни там ни там на сто процентов. Надо было сконцентрироваться. Быстренько все это поняли. И для «Ростова», думаю, лучший вариант — чтобы был тренер, который занимается конкретно клубом. Для сборной это тоже лучший вариант. И для меня. Все стороны это решение, наверное, поддержали.

После «Динамо» стал понятен объем работы и в «Ростове», и в сборной. Понимал, что это слишком, перебор, ту мач, как говорят. Ну, было тяжело. У нас очень близкие отношения с Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы друзья.

Мы все проговорили, долгий разговор был: может, так, а может, вот это попробовать... После всех его и моих аргументов мы пришли к такому решению, что лучше, наверное, сейчас, сразу, не навредить никому, ни «Ростову», ни сборной.

Я остаюсь жить в Ростове. Хотя я приезжий, он стал родным городом, можно сказать. В Ростове все нравится. А что может быть через год-два-три, не знает никто. Расстались мы хорошо, правильно, как и должно было все быть. Камня за пазухой ни у кого нет.

Почему Карпин отказался от совмещения: «Это отрывало, и могло быть даже хуже»

Валерий Георгиевич считает, что совмещение возможно в успешном большом клубе. В ином случае результата не будет.

— Вы поняли, что не «вывозите» две работы?

— Можно было вывезти на 50 процентов. Можно было сидеть и что-то пытаться делать. Но я понимаю, что это было бы неправильно. Чисто физически я не смог бы отдаваться на сто процентов.

Привожу пример: через пять минут теоретическое занятие перед матчем с «Зенитом», а тут важный звонок из РФС, допустим, от Александра Александровича Алаева, который не требует отлагательства и касается сборной. Надо идти на теорию, а голова переключается. Это отрывало, и могло быть даже хуже. Чтобы никому не навредить, приняли решение.

Я считаю, что совмещение может быть, это допустимо, когда тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, идешь на первом месте, восемь сборников у тебя, и берешь сборную Испании. Как это было при Олеге Ивановиче Романцеве — полсборной в «Спартаке», у «Спартака» все хорошо. Или как у Леонида Викторовича Слуцкого: в ЦСКА были основные игроки, в клубе все шло плюс-минус нормально. Так может быть. Но я понял, что в нынешней ситуации это будет неправильно. Не смогу отдаваться на сто процентов, результата не будет.

О своем штабе: «Эти люди, которые знают работу тренера»

Карпин рассказа о своем выборе тренерского штаба и почему в него вошли Онопко и Писарев.

— Онопко 11 лет помогал таким тренерам, как Гончаренко, Слуцкий. Работал с лучшими специалистами в России. Его я знаю с 21 года. Больше 30 лет мы знакомы. Так же и с Писаревым. Это люди, которые знают работу тренера, оба были спортивными директорами в РФС. А Николай Николаевич тренировал почти всех игроков сборной и кандидатов. Он их знает всех с 15—16 лет. Лучше него этих футболистов никто не знает, особенно психологию. Это важный фактор.

О Дзюбе: «РФС мне его не навязывал. Иначе меня не было бы в сборной»

Главный вопрос интервью — о будущем Артем Дзюбы в сборной. Карпин не дал определенности и намекнул, что форвард в ближайшем будущем лишится капитанской повязки. При этом он отметил, что в РФС на него никто не давил по позиции Дзюбы в сборной.

— Артем Дзюба. Вы сказали: если будет играть хорошо, то добро пожаловать. Но он капитан.

— Был.

— Был?

— На чемпионате Европы он был капитаном.

— Сейчас он не капитан сборной России?

— А вы знаете, кто вообще сейчас в сборной будет?

— Нет, не знаю.

— И я не знаю. В твоей голове есть состав сборной. Не только у тебя. У всех. Я не знаю, кто будет в сборной. А уж тем более — кто будет капитаном. Для начала нужно выбрать 20 с чем-то футболистов. 27, 28 — сколько там заявка. И потом уже выбирать и смотреть капитана.

— РФС с вами тему Дзюбы проговаривал?

— Нет. Думаю, если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, тогда меня бы не было в сборной.

Карпин не убеждал Фернандеса играть в сборной

Тренер сборной опроверг новости о том, что Марио Фернандес не хочет играть в сборной России.

— Были сообщения, что вы лично встречались с Фернандесом и убедили его продолжить играть в сборной.

— Неправильное слово — «убедили». Мы просто встретились и поговорили. Не надо было никого ни в чем убеждать. Пусть все источники, которые это сообщают... Вот спросите у них, откуда это берется? Я со всеми встречаюсь из сборной.

Он подъехал, мы поговорили. Мне интересно, кто это такой, что за источник. Марио ни с кем не разговаривал. Он готов играть за сборную. Может, через две недели он не захочет, изменится ситуация.

О натурализации Жиго: «Я ничего не инициирую»

Карпин высказался об идее натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

— Я думаю, что любой тренер сборной будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков. Хочу ли я инициировать тему с паспортом Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России, футболист с нашим паспортом — я буду рад, мы его, естественно, будем рассматривать, если он может принести сборной пользу.

О помощи тренеров

Карпин поблагодарил тренеров РПЛ, которые помогают ему и его штабу.

— С кем вы общались из тренеров?

— С Сергеем Богдановичем (Семаком) уже пообщался. В Краснодаре с Гончаренко. А Онопко общался с «Уфой», с Николичем. Ребята тоже общаются с тренерскими штабами клубов. Они и я со всеми общаемся. Со всех сторон только предложения помощи. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку.