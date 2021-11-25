Интервью экс-спартаковца Дмитрия Комбарова.

Корреспонденты «СЭ» обсудили победу «Спартака» над «Наполи» с бывшим защитником красно-белых Дмитрием Комбаровым.

— Спаллетти не пожал руку Витории. Он повел себя как истеричка?

— Ну не пожал руку человек. Расстроился, ушел в раздевалку. Не нужно тут устраивать трагедию. Это его право, воспитание и амбиции, которые он не реализовал. Мне кажется, Лучано расстроился больше из-за того, что в конце «Спартак» время подтягивал. Из-за этого он мог разозлиться.

— Воспитание — ключевой фактор. Тогда получается, что воспитание у Спаллетти хромает?

— Проиграли, выиграли... Это футбол, игра... Не вижу ничего особенного в том, чтобы пожать руку тренеру другой команды. Может быть любой результат. Это футбол! Но я не видел, чтобы были какие-то зарубы, драки, а тренеры нелицеприятные вещи говорили друг другу. Это на его совести, обращать особое внимание не стоит.

— Как вам качество игры «Спартака»?

— Первый тайм хороший: контролировали мяч местами и доходили до чужой штрафной. А когда была концовка тайма, то поймал себя на мысли, что нельзя получать гол в раздевалку. И если это не произойдет, то шанс победить трехкратно возрастет. Так и случилось.

— Как оцените игру Селихова?

— Я хорошо знаю способности Сели. Он уверенно играет и вселяет уверенность команде. И вы видели, какие сейвы он делал. Саша — психологически устойчивый человек, поэтому у него нет морального потрясения после травм. Он продолжает работать и ждет своего шанса дальше.

— Теперь все пойдет в гору?

— Дай бог, чтобы все травмы его обходили стороной. В его вратарских способностях никто не сомневается.

— И в сборную может попасть?

— Все может быть, если такую игру будет показывать.

— Соболев прекрасно сыграл. Прорвало ?

— Да, он сейчас показывает хорошую игру. И главное — он много играет на команду. Например, сохраняет мячи на чужой половине поля. Это важно, чтобы команда имела передышку. Помимо голов, он выполняет огромный объем работы.

24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Руй Витория и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Не стоит ли после этой победы приостановить слухи о возможной смене тренера «Спартака»?

— Отставку тренера я не хочу обсуждать, потому что это внутренние дела клуба. В чемпионате «Спартак» не показывает результат, но в Европе все наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством.

— Но если оценивать данный отрезок работы Витории, то вы удовлетворены?

— Здесь нужно копать чуть глубже. Он не сделал ни одного трансфера, принял команду с тем, что было. Он не первый тренер, который показывает нестабильный футбол в «Спартаке».

— Скоро столетие «Спартака». Все ждали чемпионства. При нынешнем положении команды это сказка?

— Давайте будем реалистами. Сезон на данный момент получается смазанным. Надеюсь, «Спартак» будет бороться до конца за выход из группы в Лиге Европы и постарается финишировать в тройке в чемпионате России. Да, и давайте дождемся зимнего перерыва. Может, там что-то изменится, и все попрет.

— А в Европе получится навести шороху? Чем черт не шутит!

— Я верю в это! Перед чемпионатом России сколько было негативных отзывов в адрес сборной. Так и здесь. Почему мы не можем надеяться на то, что «Спартак» пройдет как можно дальше?..

— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит», лидер РПЛ, еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10-ю строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?