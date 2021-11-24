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Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 21:00
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разбираем турнирную ситуацию в группе С Лиги Европы.

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Положение команд в группе С выглядит так.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

Спартак

5

2

1

2

9-9

7

Наполи

5

2

1

2

12-8

7

Легия

4

2

0

2

3-7

6

Лестер

4

1

2

1

7-7

5

Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер

Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:

— если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;

— если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата завтрашней встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».

24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Георгий Джикия, Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев. «Спартак» в огне: снова обыграли «Наполи»! Тедеско принес удачу красно-белым

«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала турнира. Рассмотрим варианты, при которых это произойдет:

— «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;

— все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.

Самое главное — что москвичам больше не надо оглядываться на результаты других матчей, чтобы попасть в плей-офф, все зависит только от самого «Спартака». Никто не гарантирует победу над «Легией», но очевидно, что это выполнимая и совсем не фантастическая задача.

К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:

— «Спартак» проиграет «Легии»;

— «Наполи» не проиграет «Лестеру»;

— «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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