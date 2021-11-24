Победа в Польше — и «Спартак» в плей-офф! Все расклады для красно-белых после героического матча с «Наполи»
«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Положение команд в группе С выглядит так.
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-9
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
12-8
|
7
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-7
|
6
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-7
|
5
Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер
Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:
— если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;
— если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата завтрашней встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».
«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала турнира. Рассмотрим варианты, при которых это произойдет:
— «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;
— все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.
Самое главное — что москвичам больше не надо оглядываться на результаты других матчей, чтобы попасть в плей-офф, все зависит только от самого «Спартака». Никто не гарантирует победу над «Легией», но очевидно, что это выполнимая и совсем не фантастическая задача.
К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:
— «Спартак» проиграет «Легии»;
— «Наполи» не проиграет «Лестеру»;
— «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.
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