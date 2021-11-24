Интервью капитана «Спартака».

Обыграв «Наполи», «Спартак» взлетел на первое место и повысил шансы на плей-офф. За счет чего красно-белые снова справились с командой Спаллетти, как игроки реагируют на возможное увольнение тренера и о чем говорили с Доменико Тедеско, который неожиданно прилетел в Москву? Отвечает защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Пообщались с Тедеско после матча, скоро с ним еще увидимся

— Почему «Спартак» такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы?

— Надо разбираться в этом. Хотелось бы в РПЛ также удачно выступать.

— Ты понимаешь причины?

— Потом будем разбираться. Завтра, наверное.

— Наиль Умяров ходил к Доменико Тедеско после матча?

— Да, я тоже. Но не буду рассказывать, о чем говорили. Поздоровались, он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся.

— Что это значит?

— Не хочу говорить, мое право.

Селихов входит в тройку лучших вратарей России

— Как тебе сегодняшняя игра Селихова?

— Я за него очень рад! После игры слышал, как стадион кричал: «Селихов! Селихов!» Все прекрасно знают, сколько травм он перенес. Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в «Спартак». Он красавец!

— Лучано Спаллетти не пожал руку Рую Витории. О чем это говорит?

— А я откуда знаю? У них там свои какие-то отношения. В Неаполе они тоже немного повздорили. Но мне Спаллетти пожал руку в прошлой игре. Может, они сказали там что-то друг другу. Меня же там не было, я был на поле — немного занят.

— Такая игра может стать отправной точкой для «Спартака»?

— Я много раз после побед выходил сюда и говорил: «Дай бог, чтобы это было отправной точкой». Но потом случались неудачные результаты. Повторюсь, все идет от игры к игре. Готовимся к «Уфе». С ними всегда тяжело. А там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое поле.

Хочется, чтобы «Спартак» поскорее наладил игру

— После 2:0 не было плохих воспоминаний о «Лестере»?

— Всегда есть такие воспоминания, но сегодня мы молодцы.

— Почему с «Наполи» получилось удержать победу?

— Ошибки, которые мы допускали, научили нас — например, быстрый гол в раздевалку с «Лестером». Даже сегодня, обратите внимание, первая пятерка располагалась выше. Мы делали на это акцент, а «Наполи» хотел так разыграть мяч. Привело к тому, что мы их выдавили.

— Что с Руем Виторией? Много слухов о его возможном уходе...

— Вы знаете, что я ничего не читаю. Мне все равно, что там пишут. Мы идем от матча к матчу. Хочется, чтобы мы поскорее наладили игру. Мы должны быть стабильны — это единственное, чего действительно хочется.

Погода сегодня была наша

— Вы чувствовали, что сопернику было неуютно в таких погодных условиях?

— Да, погода наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. Как, кстати, и мы. Понятное дело, что мы играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков. Наверное, сегодня была лучшая атмосфера за все это «карантинное» время. Хочу их поблагодарить за поддержку, которую они нам оказывали в течение всего матча.

— Давление после провала сборной России как-то сказывалось?

— К сегодняшнему дню это не имеет отношения. Это история, так случилось. Сейчас я сконцентрирован на «Спартаке». А дальше будем думать о стыках.

— Как ты отреагировал, когда узнал, что Карпин думает об уходе из сборной?

— Эта тема сегодня некстати. Сегодня мы обсуждаем «Спартак» — «Наполи».

— Много раз появлялись слухи, что вами интересуются клубы серии А...

— Да ну бросьте вы это уже. Всем хорошего дня!