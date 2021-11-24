«После 2:0 вспомнил о «Лестере», но сегодня мы молодцы». Джикия — о победе над «Наполи», встрече с Тедеско и слухах об уходе Витории
Обыграв «Наполи», «Спартак» взлетел на первое место и повысил шансы на плей-офф. За счет чего красно-белые снова справились с командой Спаллетти, как игроки реагируют на возможное увольнение тренера и о чем говорили с Доменико Тедеско, который неожиданно прилетел в Москву? Отвечает защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Пообщались с Тедеско после матча, скоро с ним еще увидимся
— Почему «Спартак» такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы?
— Надо разбираться в этом. Хотелось бы в РПЛ также удачно выступать.
— Ты понимаешь причины?
— Потом будем разбираться. Завтра, наверное.
— Наиль Умяров ходил к Доменико Тедеско после матча?
— Да, я тоже. Но не буду рассказывать, о чем говорили. Поздоровались, он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся.
— Что это значит?
— Не хочу говорить, мое право.
Селихов входит в тройку лучших вратарей России
— Как тебе сегодняшняя игра Селихова?
— Я за него очень рад! После игры слышал, как стадион кричал: «Селихов! Селихов!» Все прекрасно знают, сколько травм он перенес. Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в «Спартак». Он красавец!
— Лучано Спаллетти не пожал руку Рую Витории. О чем это говорит?
— А я откуда знаю? У них там свои какие-то отношения. В Неаполе они тоже немного повздорили. Но мне Спаллетти пожал руку в прошлой игре. Может, они сказали там что-то друг другу. Меня же там не было, я был на поле — немного занят.
— Такая игра может стать отправной точкой для «Спартака»?
— Я много раз после побед выходил сюда и говорил: «Дай бог, чтобы это было отправной точкой». Но потом случались неудачные результаты. Повторюсь, все идет от игры к игре. Готовимся к «Уфе». С ними всегда тяжело. А там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое поле.
Хочется, чтобы «Спартак» поскорее наладил игру
— После 2:0 не было плохих воспоминаний о «Лестере»?
— Всегда есть такие воспоминания, но сегодня мы молодцы.
— Почему с «Наполи» получилось удержать победу?
— Ошибки, которые мы допускали, научили нас — например, быстрый гол в раздевалку с «Лестером». Даже сегодня, обратите внимание, первая пятерка располагалась выше. Мы делали на это акцент, а «Наполи» хотел так разыграть мяч. Привело к тому, что мы их выдавили.
— Что с Руем Виторией? Много слухов о его возможном уходе...
— Вы знаете, что я ничего не читаю. Мне все равно, что там пишут. Мы идем от матча к матчу. Хочется, чтобы мы поскорее наладили игру. Мы должны быть стабильны — это единственное, чего действительно хочется.
Погода сегодня была наша
— Вы чувствовали, что сопернику было неуютно в таких погодных условиях?
— Да, погода наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. Как, кстати, и мы. Понятное дело, что мы играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков. Наверное, сегодня была лучшая атмосфера за все это «карантинное» время. Хочу их поблагодарить за поддержку, которую они нам оказывали в течение всего матча.
— Давление после провала сборной России как-то сказывалось?
— К сегодняшнему дню это не имеет отношения. Это история, так случилось. Сейчас я сконцентрирован на «Спартаке». А дальше будем думать о стыках.
— Как ты отреагировал, когда узнал, что Карпин думает об уходе из сборной?
— Эта тема сегодня некстати. Сегодня мы обсуждаем «Спартак» — «Наполи».
— Много раз появлялись слухи, что вами интересуются клубы серии А...
— Да ну бросьте вы это уже. Всем хорошего дня!
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