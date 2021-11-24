А Руй гениально зарубился со Спаллетти.

После победы в Неаполе я был уверен — 90% успеха «Спартака» в везении: «Наполи» быстро забил, расслабился (недооценка точно присутствовала еще до матча) и окончательно расклеился после удаления. Но сегодня красно-белые стерли любые оправдания, доказав — все по делу.

Ответьте сами: много ли российских клубов сразу задавят соперника такого уровня, заработают пенальти на 43-й секунде, а к 28-й минуте поведут 2:0? Судя по мучениям в Мальме (и признаниям Семака, что в Европе мы на других ролях, а красивый футбол можно посмотреть в Англии или Испании), «Зенит» бы точно играл сверхосторожно. Наверняка бы побежал вперед «Локомотив», который при Гисдоле никого не боится — но из-за этого больше страдает, чем наслаждается результатом.

Лучший баланс среди всех представителей России в еврокубках сохраняет именно «Спартак» — и это главная загадка, которая не поддается логике и порождает вопросы.

Почему Соболев, который незаметен весь сезон, спокойно уничтожает Кулибали и в матчах с «Лестером» и «Наполи» оформляет по дублю (это больше, чем за четыре месяца в премьер-лиге)? За счет чего «Спартак», не побеждающий семь матчей подряд, дважды выносит одну из топ-команд серии А? Наконец, как Руй Витория вообще работает в таких условиях: без трансферов, поддержки руководства, которое во время кризиса обедает в Италии с будущим тренером Ваноли, и при непрекращающемся пожаре в СМИ?

Поражает, что в таком хаосе у «Спартака» отличные шансы на первое место в группе Лиги Европы, которая по уровню не уступает лигочемпионской. Но еще больше впечатляет то, как Руй не сдается, меняется и продолжает исправлять ошибки, хотя давно мог расслабиться и просто ждать отставки.

Да, «Спартак» по-прежнему неидеален. И даже с «Наполи» не выдал полноценной по качеству игры — а это одна из главных претензий к Витории на протяжении всего времени в Москве. Но если с «Лестером», «Легией» и в каждом втором матче в России это гарантированно влияло на результат, то теперь работает иначе.

Схватка с Неаполем показала: Руй научил команду терпеть и выбираться из кризисных отрезков. Было ожидаемо, что «Спартак» не выдержит темп и рухнет в яму после перерыва. Главное открытие не в этом, а в том, что он оттуда выбрался. Выстоял под давлением, не позволил сравнять (отдельный респект Селихову, который набрал топ-форму) и отодвинул игру от своих ворот.

Именно этих скиллов красно-белым не хватало весь сезон — и как же обидно, что Витория разобрался с проблемами только сейчас, когда его будущее, судя по всему, предрешено.

Просто представьте, как бы психовал в настолько стрессовых условиях Спаллетти — Лучано вскипел из-за обычного поражения в Неаполе, а в Москве продолжил, отказав Рую в рукопожатии.

— Он не поприветствовал меня перед началом матча, — объяснил Лучано. — Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не в конце, когда вы победили. Поэтому я не пожал ему руку.

— Он говорит неправду, — спокойно ответил Витория. — До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке — штаб был, а его нет. Потом уже начался матч... Вот и все. Если Лучано утверждает обратное — он врет. Я подходил к скамейке «Наполи».

24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Руй Витория и Лучано Спаллетти. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нужно признать: Руй гениально отработал зарубу со Спаллетти, а его мимика после побега итальянца — очередное доказательство, что он окончательно адаптировался в новой стране только сейчас.

Возможно, мы слишком быстро сделали ошибочные выводы по Рую (и я в том числе), но теперь самое интересное: как поступят боссы «Спартака». Это они загнали тренера в невыносимые условия, заранее нашли замену и подготовили почву для отставки. Но не учли единственную деталь: Виторию придется убирать на фоне лучших в России еврокубковых результатов.