Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться

Константин Алексеев — о новых ярких высказываниях главного тренера нашей национальной команды.

На следующий день после поражения от Хорватии в решающем матче в отборочной группе ЧМ-2022 Валерий Карпин нагородил огород в прямом эфире «Коммент.Шоу». Да так, что многие футбольные люди, в том числе хорошие знакомые и поклонники тренера, схватились за головы. Валерий соглашался с тем, что футболисты трусы, что у них нет характера и так далее. Плюс усомнился, что сможет настроить команду психологически на предстоящие в марте стыковые встречи, да и вообще в целесообразности продолжения работы со сборной.

Что это вообще было? Такой вопрос повис в воздухе. К счастью, Карпин и сам понял, что перестарался с откровенностью, вынес, как он выразился, «в дружеской беседе» то, что не предназначено для посторонних ушей. Ситуация требовала разрешения, так что в воскресенье Валерий вновь пришел в ту же студию. Чтобы включить заднюю.

Это не упрек. Как раз самое грамотное, что можно сделать, — признать, что погорячился. Что наговорил на эмоциях лишнего, на самом деле все нормально, работаем дальше. Можно считать, что забыли и проехали.

Поддерживаю и то, что в новом интервью Карпин не стал углубляться в темы свежего хет-трика Дзюбы или определений про трусов. Это интересно народу, но способно навредить делу.

А вот с этим бы как раз хотелось максимально аккуратно. Есть ощущение, что Карпин уже выбрал лимит ошибок. Выражение «я — идиот» мы от него слышим часто, вот и сейчас без него не обошлось. Но дальше должен действовать не идиот, а гений. Который точно знает, как и что надо сделать до конца марта и во время стыков. Абсолютно уверен, что правильно настроит коллектив на решающие игры. Определит состав и выберет такую тактику, которую футболисты смогут реализовать на поле. Объяснит все в деталях так, чтобы мы потом не слушали о том, что план оказался слишком сложным для понимания.

Только если все это сойдется, Россия сможет рассчитывать на путевку в Катар.

— Я не сомневаюсь в способностях игроков. У меня есть план, которого станем придерживаться. План не футбольный, рассказывать о нем конкретно не буду. — Эти слова Валерия — шаг в правильном направлении.

Вера в футболистов и четкий план. Впрочем, желательно к не футбольному еще и футбольный добавить.