Обозреватель «СЭ» — о второй за одну осень победу «Спартака» над лидером чемпионата Италии.

Если вы — спартаковский болельщик, то готов поспорить: сегодня утром, проснувшись после второй за одну осень победы над «Наполи», вы счастливы. А взглянув на таблицу Лиги Европы, где красно-белые здесь и сейчас идут на первом месте в группе, ваша душа ликует вдвойне.

И пусть кто-то из недоброжелателей усмехается — немного же, мол, нужно «спартачам» для счастья, если вы испытываете такие эмоции от первой победы после семиматчевой безвыигрышной серии. Пусть злословят!

Лишь 12 раз в российской истории наши клубы дважды в одном цикле обыгрывали соперника из топ-5 чемпионатов. Но лишь раз за 29 лет их (конкретно — ЦСКА) жертвой пали итальянцы. Да и те — «Палермо», которое к числу ведущих клубов никогда не относилось. А это — «Наполи», по сей день идущий на первом месте в итальянском первенстве, пусть теперь и опережающий «Милан» только по дополнительным показателям.

И пусть вам твердят, что «Наполи» играл в Москве вторым составом. Ну, для начала парируйте — не вторым, а полуторным: пять фамилий игроков стартового состава совпадали с теми, что вышли с первых минут на центральный матч прошлого тура с «Интером», который неаполитанцы проиграли — 2:3.

Еще трое вышедших тогда на замену были теперь в основе. И оба гола «Интеру» забили те, кто со «Спартаком» играл, — Зелиньски и Мертенс. Да, конечно, отсутствовали по травмам лидеры Инсинье и Осимхен — но вам до того какое дело? В Неаполе играли все лидеры команды, не потерявшей к тому моменту в серии А ни очка, а «Спартак» выиграл и там — 3:2.

В таких случаях соперники приезжают на ответный матч злыми как черти. И если даже на поле выходит группа из «подосновы» — верно заметил перед игрой Олег Романцев: это даже хуже. Они мотивированы похлеще звезд. Как, например, форвард «Лестера» Дака — не забыли ведь еще его покер на «Открытии Арене»?

Если вы смотрели матч по телевизору — могу поспорить, хорошее настроение у вас подспудно появилось еще перед игрой, когда вы на экране увидели стоящего на бровке с микрофоном Олега Романцева. Олег Иванович и рассказывал прекрасно, и создал своим интервью, а главное — очными словами поддержки Рую Витории какую-то такую добрую и позитивную ауру, что лучше от этого стало всем.

И теперь Леониду Федуну, которому, конечно, здоровья (его брат Андрей сказал журналистам, что владелец «Спартака» не ходит на футбол, поскольку неважно себя чувствует), стоит крепко подумать над тем, что Романцев сказал о Витории...

Надеюсь, уважаемый болельщик, вы не опоздали на первую минуту матча — ни на стадион, ни к телевизору. Иначе пропустили заработанный Промесом на Лоботке и еще парой минут позже (после просмотра ВАР, подтвердившего судейское решение) уверенно реализованный Соболевым пенальти.

Вы наверняка подумали, что «Спартак» начал точно так же, как «Наполи» у себя дома — голом на первой минуте; и чем тогда дело кончилось? Но красно-белые не стали наступать на те итальянские грабли, не принялись разбазаривать моменты, а потом удаляться. Вместо этого Соболев забил второй. И хорошо забил — с отклонением, от земли, после прекрасной игры Мозеса, раскачавшего Марио Руя (того самого, удаленного в Неаполе) и идеально навесившего.

Соболев наверняка не слышал, как перед игрой Романцев критиковал его за «падучесть»: мол, у него физические данные лучше, чем когда-то у Робсона, но того не столкнешь, а на этого дунешь — он падает. В этот вечер Саша был каким-то совсем другим. И забитому пенальти вообще не радовался, а глаза у него в тот момент пылали огнем жажды продолжения.

И оно последует, и потом Соболев будет отчаянно рубиться за каждый мяч. И вы наверняка подумали: не Валерий Карпин ли разбудил в нем зверя, не взяв в сборную, да еще и с комментарием, что сейчас не рассматривает его как игрока национальной команды, поскольку не включил даже в предварительный список? До того он сделал дубль дома «Лестеру», после — «Наполи». И как же жаль, что его самоотдача в одном эпизоде захлестнула через край, и из-за желтой карточки он не сможет сыграть в Варшаве с «Легией»... Он и интервью из-за этого давал далеко не в эйфорическом настроении. Да еще и брекеты мешали...

А до его второго гола вы восхищались тем, что творил в воротах «Спартака» другой Александр С. Селихов. Как он на 16-й минуте сделал двойной сэйв от Элмаса, во втором случае при добивании успев исполнить фокус под названием «Нога Бога-2». Как на 25-й, опять же при 1:0, «отстегнул» теперь уже не ногу, а руку, когда Зелиньски бил над уже, казалось, завалившимся вратарем.

Глядя на эти чудеса, вы внутренне молили руководство клуба: берите руки от Селихова, он столько ждал этого шанса и вычерпывает его по максимуму! Дайте ему НОРМАЛЬНЫЙ шанс, такой, какой был у Максименко. Не ищите нового вратаря, потому что Селихов заслуживает лучшего к себе отношения!

Вы кричали, сходили с ума в мгновения его подвигов. А уж что с вами произошло, когда еще через три минуты Соболев удвоил счет, боюсь даже представить.

Но, вволю накричавшись и, возможно, даже сорвав голосовые связки, вы наверняка вспомнили упомянутый мною выше домашний матч с «Лестером». Тогда ведь тоже было 2:0, тоже забивал Соболев. А чем все закончилось?

К вашему облегчению, до перерыва «Наполи», в отличие от «Лестера», не забил. И вы начали осторожно думать, что теперь все будет по-другому.

Но вскоре после выхода команды на второй тайм вдруг обнаружили, что она отчего-то включила режим сборной в Сплите, играя только на отбой. Ну, почти — был ведь и классный момент у Умярова, когда тот отобрал мяч у Лоботки перед чужой штрафной и тут же крученым ударом отправил мяч совсем рядом с дальней штангой, и удар Соболева головой выше ворот с линии вратарской.

Но в целом вы согласитесь: смотреть на второй тайм было тяжко. Футбол со спартаковской стороны, продолжавшийся 45 минут, закончился. Началось удержание. А это до добра часто не доводит. И если один гол Ди Лоренцо вскоре после перерыва, к счастью, отменили из-за офсайда, то потом «Наполи», как ни странно, поймал «Спартак» на контратаке. Только хозяева большими силами надумали сходить вперед — как потеряли мяч и тут же получили.

Но Селихов в этот снежный (точно как 31 год назад, когда «Спартак» прошел «Наполи» с Диего Марадоной в Кубке чемпионов!) вечер был безупречен, оборона — в высшей степени ответственна. И неоценимый опыт получали три молодых спартаковца, которых так приятно было видеть в основе — Умяров, Литвинов и Игнатов. Приятно не только и даже не столько потому, что они свои, а потому что действительно талантливы, и место в основе в таком матче им досталось не за красивые глаза. И так хочется, чтобы этот матч стал для них началом большого пути. И чтобы они не боялись, как нынешняя первая сборная...

В момент, когда француз Тюрпен в середине шестой добавленной дал-таки долгожданный финальный свисток, вы вскочили с места, закричали — и, конечно, кого-то рядом обняли, если было кого. А потом со смесью удовлетворения, жалости и презрения наблюдали на видео, как Лучано Спаллетти не отреагировал на протянутую Руем Виторией руку, а Руй на это иронично-артистично кивнул: что ж, мол, бывает.

Потом итальянец с португальцем обменяются взаимоисключающими заявлениями на этот счет, но я верю не словам, а видео. Где проигравший два матча «Спартаку» (ну, обидно и непривычно, вспоминая времена «Зенита», что ж сделаешь?) Спаллетти повел себя мелко.

И вы с усмешкой прочитали высказывание экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко: «Казалось, что бобик сдох, но вдруг он стал кусачим». И подумали: да нет, бобик сдох в 2004-м, когда вы, Андрей Владимирович, под скандирования «Чемодан, вокзал, Ростов!» продали клуб Федуну. И больше этот бобик никогда не оживет, как бы ни тявкал в медиа.

А «Наполи», подумали вы еще, и вправду оказался спартаковским клиентом. И в Telegram получила мгновенную популярность фотография уходящего в 1990-м с поля после проигранной серии пенальти Марадоны на поле тогдашнего лужниковского табло с огромной надписью: «СПАРТАК 5 НАПОЛИ 3». Символ заключался в том, что именно таким оказался суммарный счет двух нынешних матчей этих команд.

А уже сегодня утром, переспав с этой победой, вы проснулись и начали философствовать: ну почему «Спартак» не может так играть (как в первом тайме) и выигрывать гораздо чаще и у менее статусных соперников, чем «Наполи»? Почему, дважды обыграв лидера чемпионата Италии, он в российском первенстве идет на десятом месте? Почему есть два варианта «Спартака», как товаров при советской власти: один, скверного качества, — для домашнего потребления, другой, намного лучше — на экспорт?

И ответили себе: да потому что это — «Спартак». У него ничего не бывает логично. Он и чемпионом единственный раз за последние 19 лет стал вопреки всякой логике, пригласив тренера, который никогда никого не тренировал, не жил и не работал за границей, не говорил на иностранных языках. Кстати, увидев вчера в Тушине Романцева и Доменико Тедеско, я подумал, что только Массимо Карреры для полного фарта Рую Витории на трибунах и не хватает...

Однако ж, хватило и тех, кто пришел. А главное — тех, кто был на поле. Два матча с «Наполи» и они, и вы, болельщик, запомните надолго.

И хоть я сам после 1:7 от «Зенита» говорил, что Рую Витории после такого оставаться никак нельзя, теперь корю себя за ту несдержанность. Уйди тогда португалец — и, возможно, не было бы этого матча с «Наполи».

Но с большой долей вероятности он зимой все-таки уйдет. Или вторая победа над Неаполем что-то в этой уже почти ясной конфигурации перевернет?..