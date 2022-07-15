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Сегодня, 15:45

CAS отклонил все апелляции России и оставил нас вне мирового футбола. Что будет дальше?

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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CAS отклонил апелляции российских клубов и РФС на решение УЕФА об отстранении от еврокубков и национальных турниров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
РФС намерен судиться до конца.

Сегодня спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отклонении апелляции российских клубов и РФС на решение УЕФА об отстранении от еврокубков и национальных турниров.

«СЭ» рассказывает о нюансах дела.

Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил апелляции РФС на решение отстранить сборную России от соревнований

Апелляции клубов РПЛ в CAS рассматривали больше трех часов

2 мая УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на сезон-2022/23. А уже 13-го ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят это решение в CAS. По данным ТАСС, заседание проходило в понедельник, 11 июля и длилось более трех часов.

5 июля в CAS рассматривали апелляцию РФС — иск был подан к УЕФА и ФИФА с требованием восстановить сборную России и наши клубы в международных соревнованиях. Ранее Россию исключили из стыковых матчей за право участвовать на ЧМ-2022 в Катаре, а также в Лиге Наций. Бану подверглись молодежные, юношеские и женские команды.

Решением от 2 мая Россия была исключена из 18 турниров. Этот иск от РФС, по данным «Р-Спорт», в суде рассматривали уже больше шести часов. Видимо, из-за большого количества отстраненных сборных.

До этого CAS уже отклонял иски российской стороны после решения от 28 февраля, когда Россию исключили из стыковых матчей — Польша сразу вышла в финал, а «Спартак», который продолжал участие в плей-офф Лиги Европы, был исключен из сетки и не сыграл «Лейпцигом». Тогда РФС тоже подал апелляцию, но 15 марта ее отклонили.

Сегодня на сайте CAS вышло новое — о том, что все апелляции российской стороны также были отклонены. Мотивировочная часть решения суда выйдет позже, и в ней будут детальные разъяснения, на каких основаниях резонансные решения ФИФА и УЕФА оставили в силе.

Пока CAS ни разу не встал на сторону РФС или российских клубов. Это касалось и заявок на проведение турниров: финал ЛЧ в Санкт-Петербурге, Евро-2028/32 и Суперкубок УЕФА по футболу в Казани.

УЕФА. CAS отклонил апелляции российских клубов на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Реакция РФС: не согласны с решением CAS, планируют и дальше судиться

В службе коммуникаций РФС сообщили, что очередное отклонение апелляции не остановит организацию и она продолжит судебные разбирательства с ФИФА и УЕФА.

«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций. РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов», — говорится в заявлении.

РФС отмечает, что ожидает от CAS полного текста решения, который будет проанализирован. После этого Российский футбольный союз может обратиться в Верховный суд Швейцарии и подать очередные иски в CAS.

Организация хочет добиться денежной компенсации из-за финансовых убытков, связанных с баном клубов и сборных.

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Как в CAS объясняют решение поддержать бан РФС и наших клубов?

В пресс-релизе на сайте Спортивного арбитражного суда сообщается, что апелляцию РФС и клубов РПЛ отклонили, руководствуясь интересами безопасности проведения футбольных матчей для команд со всего мира.

Об этом также накануне решения говорил и юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы РФС и российских клубов в арбитражном суде.

«В мире сильны антироссийские настроения, повсюду миллионы украинских беженцев. Ответчики не возлагают вину за это на РФС, но указывают: в силу сложившихся обстоятельств никто не знает, чем может обернуться международный матч с российским участием. И брать на себя ответственность не хотят. А представить действительно можно всякое, вплоть до массовых протестов и беспорядков, — такова позиция ФИФА и УЕФА», — рассказывал он Matchtv.ru неделю назад.

При этом маленький шанс на то, чтобы клубы реабилитировали в еврокубках, видимо, был. Заседание суда специально было назначено на 11 июля, чтобы в случае положительного решения наши клубы могли участвовать в жеребьевке еврокубков, которая состоится в понедельник, 18 июля. Но теперь уже точно она пройдет без участия российских команд.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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