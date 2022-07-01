Нога Бога, напутствие Хиддинка и ликующая Россия. Четыре года легендарной победе над Испанией

Рабинер вспоминает тот самый матч.

«Смотрю сейчас на себя — ну и дурак...»

Поздним вечером 1 июля 2018 года форвард сборной Испании Яго Аспас установил мяч на 11-метровой отметке перед трибуной В заполненных «Лужников», чтобы исполнить пятый пенальти в послематчевой серии матча 1/8 финала Испания — Россия. Больше 78 тысяч зрителей на стадионе наполнили легкие воздухом. Команда Станислава Черчесова уже вела — двумя ударами ранее дрогнул Коке, а у россиян не промахивался никто.

В эти секунды девятилетний мальчик встал на колени перед телевизором, заплакал и попросил Всевышнего, чтобы Игорь Акинфеев отбил этот удар. Это был сын Юрия Жиркова, добившего в первом тайме той игры свой больной ахилл на год вперед и в перерыве севшего на лавку. Спустя мгновения Акинфеев, бросаясь в угол, вытянет вверх ставшую вмиг легендарной «ногу Бога», отобьет удар — и наша команда бросится к голкиперу, а вся страна сойдет с ума от счастья.

«Жена рассказала, что когда Игорь вытащил, слезы у сына полились ручьем и не могли остановиться. Слышишь такое — и понимаешь, ради чего и команда играет, и ты сам. Ради своих детей, ради болельщиков», — расскажет Жирков месяц спустя.

Акинфеев покатится на животе по влажному лужниковскому газону (в овертайме шел дождь) к партнерам, а два дня спустя скажет журналистам в Новогорске: «Смотрю сейчас на себя — ну и дурак...» Но это было искренне. Главное, что у этой команды есть душа и сердце".

«Команда с душой и сердцем», никогда в российские времена не выходившая на чемпионатах мира даже из группы, а домашний ЧМ начинавшая 70-й (!) в рейтинге ФИФА, вдруг окажется в восьмерке сильнейших.

Внешнее спокойствие в эту секунду сохранит только один человек. В момент сейва Акинфеева главный тренер Черчесов, проклинаемый толпами людей вплоть до дня старта турнира, только поднимет вверх два кулака. И никуда не побежит.

Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хиддинк в Новогорске

Несколькими днями ранее сборная России, получив 0:3 в не имевшем для нее турнирного значения матче с Уругваем (до того были общие 8:1 с Саудовской Аравией и Египтом, обеспечившие досрочный выход в плей-офф), летела из Самары в Москву. Уже на борту выяснилось: нашим соперником будет не Португалия или Иран, а Испания. Общественности казалось, что это худший вариант. Игроки ждали реакции главного тренера. Она всегда важна.

Черчесов, узнав результаты, дважды повторил фразу: «Очень хорошо!» Объяснять в самолете ничего не стал. Но футболистам это не могло не запомниться. Не запасть в душу.

А знал тренер то, что, что было известно и остальным. Перед началом первенства «Красная фурия» лишилась его коллеги Хулена Лопетеги. Вскрылось, что он досрочно подписал контракт с «Реалом», и в федерации так взбеленились, что на эмоциях выгнали Лопетеги прямо из России! На его место спешно назначили легендарного защитника Фернандо Йерро, не имевшего самостоятельного тренерского опыта.

Фразой «Очень хорошо!» Черчесов имел в виду, что играть даже с выдающейся командой, но без тренера, в любом случае легче, чем с таковым.

Но одного этого, конечно, было мало. Чудо не происходит само по себе — а любой проход Россией Испании на большом турнире и есть чудо. Но чтобы оно случилось, команда должна быть к нему идеально подготовлена.

В один из дней между Уругваем и Испанией менеджер сборной Евгений Савин заинтриговал Жиркова: мол, сегодня вас ждет сюрприз. И вскоре на базу в Новогорск пожаловал Гус Хиддинк. Автор предыдущего российского чуда — полуфинала Евро-2008. Как рады были его видеть три игрока, сохранившиеся в команде за декаду, — Акинфеев, Жирков и Игнашевич!

Гус Хиддинк, Сергей Игнашевич и Владимир Габулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гус, как всегда, не делал серьезное лицо и все излагал с юмором. А Черчесов этого юмора еще добавлял, переводя не совсем то, что говорил голландец. Это понимал даже Жирков с остатками сохранившегося со времен «Челси» языка. Так или иначе, все проходило в непринужденной обстановке. А до того Черчесов и его штаб с Хиддинком хорошо пообедали и о многом пообщались. И футболисты часто потом вспоминали ту встречу. От голландца всегда исходили флюиды, позволявшие поверить в невозможное.

«Вот он, босс!» — говорил Гус игрокам, указывая на Черчесова. «Нет, это они здесь боссы! — в тон отвечал Саламыч, кивая на футболистов. — Мы с тобой можем здесь фантазировать что хотим, а выходить на поле — им!» Когда после Испании все запоют: «Ты просто космос, Стас!», Черчесов начнет усмехаться: мол, только в космос не улетите, там место уже занято мной.

А еще Хиддинк сказал, обращаясь к «старикам» — Акинфееву, Жиркову и Игнашевичу: «Отомстите испанцам за нас, за 2008-й!» Игнашевич ответил: «Мы постараемся!»

Сергея не смутит даже его обиднейший автогол в начале матча. И когда они отомстят, Гус позвонит с поздравлениями прямо в раздевалку. И игрокам очень приятно будет услышать в такие секунды своего старого босса. Который и в переписке с людьми из России, в том числе со мной, по сей день подписывается: OldRusBoss.

А уже после Хорватии Игнашевич в раздевалке, рассказывают, обнимет Черчесова и скажет: «Спасибо, что вы мне дали шанс так закончить карьеру». Рядом с рекордсменом сборной по числу матчей в безошибочного защитника превращался и Илья Кутепов. С кем бы он еще не дал ни шанса Диего Косте?

Александр Самедов, Диего Коста, Илья Кутепов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игроки сильно сомневались насчет пяти защитников

Одного напутствия от Хиддинка, конечно, хватить не могло. Надо еще было понять, что с этими испанцами делать. Тот же Жирков позже скажет: «В открытый футбол с Испанией играть невозможно. Мы это на себе испытали в 2008 году».

Тогда в групповом турнире получили 1:4, в полуфинале — 0:3, хотя первый тайм провели на равных. Но так хотели играть на встречных курсах, не закрываться, что стали жертвами этого, в общем-то, похвального желания.

И поэтому, проанализировав все, Черчесов и тактик его штаба Мирослав Ромащенко решили впервые на ЧМ-2018 сыграть в пять защитников. В 5-4-1. Максимально закрыто. Но что делать?

«Игроки очень сильно сомневались, что нужно переходить на пять защитников, — расскажет мне после Ромащенко. — И убедить их стоило большого труда, особенно со стороны Саламыча. Но мы понимали, что игра с испанцами в четыре будет для нас сверхнаивной».

Сам Черчесов на послематчевой пресс-конференции признается, что столько времени, сколько перед этим матчем, не говорил с футболистами никогда в жизни. «Решение принималось мучительно», — не скроет он.

Это ведь только со стороны кажется, что все в футболе так легко — ты сказал, они исполнили. Нет, это жизнь, а не компьютерная игра. Им не только сказать — их убедить надо.

Вооружившись фактами и цифрами, Черчесов с Ромащенко объясняли, что за счет лишнего игрока на флангах и полуфлангах у сборной России сзади должно быть численное большинство. Иначе испанцы запутают, раскатают и вскроют. «Сегодня решили сыграть «вторым номером», только планировали, что выход из обороны будет более качественным», — скажет главный тренер.

Из-за непривычки играть по такой модели выпал из состава Газинский — в «Краснодаре» он уже много лет играл 4-3-3, а в таких матчах важно не только понимание задачи, но и инстинкт.

Особая задача предписывалась центрфорварду — играть по Бускетсу, с которого начинались все атаки. Сначала Дзюба, а потом Смолов должны были связать его по рукам и ногам.

Йерро сам во многом облегчил нам задачу, оставив в запасе Иньесту и выпустив двух опорников — Коке рядом с Бускетсом. В результате испанцы до выхода легенды будут бессмысленно катать мяч между центральными защитниками, опорниками и фланговыми игроками, не подступаясь толком к акинфеевским воротам, а Диего Коста окажется отрезан от партнеров. Скажется-таки отсутствие опыта у Йерро!

Побаиваясь российских атак, и. о. главного тренера «Красной фурии» выпустил на фланге обороны более надежного в защите и на «втором этаже» Начо, а не Карвахаля. Все эти решения нашему штабу понравились.

К игре наши футболисты четко понимают, что от них требуется на поле. Теперь бы еще воплотить.

Борьба за мяч. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Несколько партн еров кричали Дзюбе: «Бей»!

С такими соперниками не обойтись и без удачи. Чтобы ее приманить, художник-фарфорист Виктор Ропов изготовил фигурку «Фарт» и попросил меня на предматчевой пресс-конференции вручить ее Черчесову. Помогла ли? Прошли же...

Весь тот чемпионат Черчесов вывешивал в раздевалке перед матчами изречения великих. Перед Испанией игроки увидели слова Наполеона: «Дух побеждает саблю».

«Мои хлопцы — мужчины!» — сформулирует тренер уже после матча. «Мои воины, моя гордость!» — эмоционально напишет уже после Хорватии в соцсетях Дзюба.

Чтобы появились такие характеристики, хлопцам пришлось изрядно потерпеть. Чего стоит один только автогол на 12-й минуте от пятки Игнашевича, боровшегося с Серхио Рамосом после подачи штрафного! До этого ведь ни моментов у Испании не было, ни ударов. Ничем этот гол не диктовался.

Слабая духом команда в такой ситуации точно «поплыла» бы. Сложила бы крылышки. Но не эти мужчины. Они не несутся спасать Россию, а продолжают делать то, что им сказали. Потихоньку прорезается контригра.

Подаем три угловых подряд. Зобнин продирается сквозь нескольких защитников и удобно катит под удар Головину — эх, чуть мимо. Уже настоящий момент!

На 41-й минуте Самедов подает очередной угловой, Дзюба выигрывает верх, и тут уже везет нам — мяч попадает в вытянутую руку Пике. Железный пенальти. Голландский арбитр Кайперс мгновенно указывает на точку, и для этого ему не оказывается нужен никакой ВАР, впервые использованный тогда на чемпионатах мира и Европы.

Несколько партнеров кричат Дзюбе: «Бей!» Тот идет к точке. И не показывает, как у него все внутри бурлит. Как задумывается он о том, что на него смотрит весь мир, вся страна и у него нет права на ошибку. Черчесов отворачивается. Он никогда не смотрит, как его игроки бьют пенальти.

Но Артем оказывается способен сладить с нервами. Тогда он еще не бил пенальти на паузе. Он просто подходит к отметке и уверенно бьет в правый угол. После чего бежит к Черчесову и по уже установившейся на турнире традиции отдает честь. Не забыв левой рукой накрыть голову.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Лужники» возвращаются к жизни. 1:1!

В перерыве становится ясно, что Жирков, весь турнир игравший с травмой и вышедший на Испанию на одной ноге, продолжить не сможет. Юрий Валентинович выжал из себя больше чем всё. На поле он вернется только через год.

И тут срабатывает то, что в сборной России-2018 был настоящий коллектив, тренеры не отделяли запас от основы и к матчу всегда были готовы все 23 человека. Кудряшов смещается с позиции левого центрального защитника на жирковскую, а место Федора занимает Гранат, не сыгравший до того на ЧМ ни минуты. В овертайме тоже впервые на турнире на поле появится Ерохин. И оба не дрогнут.

По истечении часа игры Самедов и Дзюба уступают места на поле Черышеву (еще одной жертве новой схемы) и Смолову. В ответ Йерро, которому надо было придумывать какие-то ходы, выпускает Иньесту и Карвахаля. А закрытого нашими защитниками Диего Косту сменил будущий могильщик испанцев — Аспас.

Федор энергично примется мешать Бускетсу начинать атаки, но опция выноса на Дзюбу, который с большой долей вероятности выиграет верх, на этом иссякнет. Станет сложнее.

«Лужники» все страстнее живут игрой. С какого-то момента начинают по-исландски скандировать: «Ху! Ху!» И это полностью отражает дух викингов, который вселился в сборную России, которая, да, не играет в красивый футбол, но сражается самозабвенно.

Но нам, маловерам, все равно кажется, что вот-вот «Красная фурия» поднажмет и добьется своего. Но этого все не происходит. И хотя инициатива целиком у испанцев, моментов они почти не создают. И все это укрепляет веру и самоуважение у наших, они наливаются уверенностью, что все возможно. А уж когда на последних минутах основного времени Акинфеев тащит коварнейший удар Иньесты из-под защитника, от земли...

«В то, что можем обыграть Испанию, до конца поверили, наверное, перед серией пенальти, — расскажет Жирков. — Поняли, что команда выстояла. И была у нас уверенность, что все ребята, которые будут бить пенальти, не ошибутся. А Игорь возьмет».

Ни разу в истории ни СССР, ни России наша сборная на чемпионатах мира еще не участвовала в серии пенальти.

Готовой пятерки к серии пенальти у сборной России не было. Невозможно заранее предполагать, кто в каком состоянии будет после 120 минут находиться, кому в голову закрадется червь сомнения, чьи ноги будут элементарно сводить судороги — как, например, у Кутепова...

Поэтому и не тренировали на занятиях пенальти. Штаб просто спросил команду: «У кого есть силы и уверенность пробить 11-метровый?» Игроки начали говорить — в том числе и то, кто каким хотел бы пробить. Игнашевич предпочитал третьим. Смолов — первым. После того как пятерка сама собой определилась, опрос закрыли.

Автор первого гола ЧМ-2018 Газинский успел сказать Акинфееву, что тот отобьет два. Стал пророком.

Будет преувеличением сказать, что россияне били по воротам Давида де Хеа с железобетонной уверенностью. Без вариантов исполнил удар только Игнашевич. После удара Смолова мяч влетел в ворота от пальцев вратаря. Головин пробил под голкипером — тоже небезупречно. Черышев исполнил как Аспас — по центру и на небольшой высоте. Акинфеев скажет, что и Саша, и Денис били с закрытыми глазами.

Но вы же знаете, как де Хеа берет пенальти. Вот и тут он, в отличие от Акинфеева, не «отстегнул» ногу... А Игорь до того уже угадал направление и без того не слишком удачного удара Коке.

Момент, когда посланный Аспасом мяч попал в его ногу, уверен, не забудет ни один человек, который видел это вживую — в «Лужниках» или по телевизору.

Игорь Акинфеев отражает решающий удар. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Москва, какой не будет уже никогда

Дальше уже — сплошной фейерверк.

Раздевалка. Дзюба дирижирует, и все скандируют сами себе: «Молодцы!» Смолов скачет на столе. Он еще не знает, что его ждет.

Пресс-конференция. Лоренцо де Чосика, давно живущий в России корреспондент перуанской газеты Libero, после серого контрольного матча с Турцией на «ВЭБ Арене», последнего перед ЧМ, на пресс-конференции выступил с эмоциональной речью в поддержку Черчесова. На фоне жесточайшей критики со всех сторон тренер той поддержки не забыл. Поскольку настроение и повод соответствуют, после Испании Черчесов вдруг достает футболку сборной с первым номером и фамилией «де Чосика» и вручает ее слегка ошалевшему южноамериканцу. Да еще и со словами: «Это твоя победа, а не моя!» Подготовил же!

В дело включаются и другие иностранные журналисты — боливиец на той же прессухе вручает ему флаг своей страны. В этот момент на Черчесове уже можно позитивно хайповать!

Игроков и тренеров распускают на день по домам. Ромащенко едет с семьей со стадиона на метро, никто его не узнает, но старший тренер пропитывается атмосферой всепоглощающего счастья.

А праздник нарастает — и не останавливается всю ночь. На всякий случай закрыта Красная площадь, чтобы он не принял совсем уж непотребных форм. Но все мирно и неагрессивно.

В 1.30 ночи сигналят клаксоны всех автомобилей на Охотном ряду. В два начинается народная дискотека на Кузнецком Мосту. В 2.30 под бой барабанов одна группа на Никольской распевает «Катюшу», другая — «Рюмку водки на столе». Всех поздравляет словно оживший и вышедший из мавзолея картавый Ленин в кепке. В три люди начинают купаться в фонтане на Биржевой площади, и на это с улыбкой смотрят полицейские. Можно ли в последнее поверить сейчас?..

Радость игроков сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вызвать такси в центр невозможно. Иду домой пешком — и в пять, когда уже светло, близ Таганки меня поздравляют два колумбийца. На мне — майка сборной, подписанная днями ранее всей командой. Мы обнимаемся.

И везде, на каждом шагу, звучит один и тот же заряд: «Игорь, Игорь Акинфеев, хей, хей!»

...Интересно, вспоминают ли игроки все это? Верят ли, что это было с ними?

И верим ли мы? Ведь такой Москвы, как тогда, мы не видели никогда до. И никогда после, думаю, тоже не увидим.

Но выпал нам такой момент абсолютного счастья. Когда так хорошо, что не хочешь думать ни о прошлом, ни о будущем. Когда нет врагов и все — друзья. Когда тебе наивно кажется, что футбол — это вся жизнь.

И так хочется остановить мгновение тогда, в ночь с 1 на 2 июля 2018 года...