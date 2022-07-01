Нога Бога, напутствие Хиддинка и ликующая Россия. Четыре года легендарной победе над Испанией
«Смотрю сейчас на себя — ну и дурак...»
Поздним вечером 1 июля 2018 года форвард сборной Испании Яго Аспас установил мяч на 11-метровой отметке перед трибуной В заполненных «Лужников», чтобы исполнить пятый пенальти в послематчевой серии матча 1/8 финала Испания — Россия. Больше 78 тысяч зрителей на стадионе наполнили легкие воздухом. Команда Станислава Черчесова уже вела — двумя ударами ранее дрогнул Коке, а у россиян не промахивался никто.
В эти секунды девятилетний мальчик встал на колени перед телевизором, заплакал и попросил Всевышнего, чтобы Игорь Акинфеев отбил этот удар. Это был сын Юрия Жиркова, добившего в первом тайме той игры свой больной ахилл на год вперед и в перерыве севшего на лавку. Спустя мгновения Акинфеев, бросаясь в угол, вытянет вверх ставшую вмиг легендарной «ногу Бога», отобьет удар — и наша команда бросится к голкиперу, а вся страна сойдет с ума от счастья.
«Жена рассказала, что когда Игорь вытащил, слезы у сына полились ручьем и не могли остановиться. Слышишь такое — и понимаешь, ради чего и команда играет, и ты сам. Ради своих детей, ради болельщиков», — расскажет Жирков месяц спустя.
Акинфеев покатится на животе по влажному лужниковскому газону (в овертайме шел дождь) к партнерам, а два дня спустя скажет журналистам в Новогорске: «Смотрю сейчас на себя — ну и дурак...» Но это было искренне. Главное, что у этой команды есть душа и сердце".
«Команда с душой и сердцем», никогда в российские времена не выходившая на чемпионатах мира даже из группы, а домашний ЧМ начинавшая 70-й (!) в рейтинге ФИФА, вдруг окажется в восьмерке сильнейших.
Внешнее спокойствие в эту секунду сохранит только один человек. В момент сейва Акинфеева главный тренер Черчесов, проклинаемый толпами людей вплоть до дня старта турнира, только поднимет вверх два кулака. И никуда не побежит.
Хиддинк в Новогорске
Несколькими днями ранее сборная России, получив 0:3 в не имевшем для нее турнирного значения матче с Уругваем (до того были общие 8:1 с Саудовской Аравией и Египтом, обеспечившие досрочный выход в плей-офф), летела из Самары в Москву. Уже на борту выяснилось: нашим соперником будет не Португалия или Иран, а Испания. Общественности казалось, что это худший вариант. Игроки ждали реакции главного тренера. Она всегда важна.
Черчесов, узнав результаты, дважды повторил фразу: «Очень хорошо!» Объяснять в самолете ничего не стал. Но футболистам это не могло не запомниться. Не запасть в душу.
А знал тренер то, что, что было известно и остальным. Перед началом первенства «Красная фурия» лишилась его коллеги Хулена Лопетеги. Вскрылось, что он досрочно подписал контракт с «Реалом», и в федерации так взбеленились, что на эмоциях выгнали Лопетеги прямо из России! На его место спешно назначили легендарного защитника Фернандо Йерро, не имевшего самостоятельного тренерского опыта.
Фразой «Очень хорошо!» Черчесов имел в виду, что играть даже с выдающейся командой, но без тренера, в любом случае легче, чем с таковым.
Но одного этого, конечно, было мало. Чудо не происходит само по себе — а любой проход Россией Испании на большом турнире и есть чудо. Но чтобы оно случилось, команда должна быть к нему идеально подготовлена.
В один из дней между Уругваем и Испанией менеджер сборной Евгений Савин заинтриговал Жиркова: мол, сегодня вас ждет сюрприз. И вскоре на базу в Новогорск пожаловал Гус Хиддинк. Автор предыдущего российского чуда — полуфинала Евро-2008. Как рады были его видеть три игрока, сохранившиеся в команде за декаду, — Акинфеев, Жирков и Игнашевич!
Гус, как всегда, не делал серьезное лицо и все излагал с юмором. А Черчесов этого юмора еще добавлял, переводя не совсем то, что говорил голландец. Это понимал даже Жирков с остатками сохранившегося со времен «Челси» языка. Так или иначе, все проходило в непринужденной обстановке. А до того Черчесов и его штаб с Хиддинком хорошо пообедали и о многом пообщались. И футболисты часто потом вспоминали ту встречу. От голландца всегда исходили флюиды, позволявшие поверить в невозможное.
«Вот он, босс!» — говорил Гус игрокам, указывая на Черчесова. «Нет, это они здесь боссы! — в тон отвечал Саламыч, кивая на футболистов. — Мы с тобой можем здесь фантазировать что хотим, а выходить на поле — им!» Когда после Испании все запоют: «Ты просто космос, Стас!», Черчесов начнет усмехаться: мол, только в космос не улетите, там место уже занято мной.
А еще Хиддинк сказал, обращаясь к «старикам» — Акинфееву, Жиркову и Игнашевичу: «Отомстите испанцам за нас, за 2008-й!» Игнашевич ответил: «Мы постараемся!»
Сергея не смутит даже его обиднейший автогол в начале матча. И когда они отомстят, Гус позвонит с поздравлениями прямо в раздевалку. И игрокам очень приятно будет услышать в такие секунды своего старого босса. Который и в переписке с людьми из России, в том числе со мной, по сей день подписывается: OldRusBoss.
А уже после Хорватии Игнашевич в раздевалке, рассказывают, обнимет Черчесова и скажет: «Спасибо, что вы мне дали шанс так закончить карьеру». Рядом с рекордсменом сборной по числу матчей в безошибочного защитника превращался и Илья Кутепов. С кем бы он еще не дал ни шанса Диего Косте?
Игроки сильно сомневались насчет пяти защитников
Одного напутствия от Хиддинка, конечно, хватить не могло. Надо еще было понять, что с этими испанцами делать. Тот же Жирков позже скажет: «В открытый футбол с Испанией играть невозможно. Мы это на себе испытали в 2008 году».
Тогда в групповом турнире получили 1:4, в полуфинале — 0:3, хотя первый тайм провели на равных. Но так хотели играть на встречных курсах, не закрываться, что стали жертвами этого, в общем-то, похвального желания.
И поэтому, проанализировав все, Черчесов и тактик его штаба Мирослав Ромащенко решили впервые на ЧМ-2018 сыграть в пять защитников. В 5-4-1. Максимально закрыто. Но что делать?
«Игроки очень сильно сомневались, что нужно переходить на пять защитников, — расскажет мне после Ромащенко. — И убедить их стоило большого труда, особенно со стороны Саламыча. Но мы понимали, что игра с испанцами в четыре будет для нас сверхнаивной».
Сам Черчесов на послематчевой пресс-конференции признается, что столько времени, сколько перед этим матчем, не говорил с футболистами никогда в жизни. «Решение принималось мучительно», — не скроет он.
Это ведь только со стороны кажется, что все в футболе так легко — ты сказал, они исполнили. Нет, это жизнь, а не компьютерная игра. Им не только сказать — их убедить надо.
Вооружившись фактами и цифрами, Черчесов с Ромащенко объясняли, что за счет лишнего игрока на флангах и полуфлангах у сборной России сзади должно быть численное большинство. Иначе испанцы запутают, раскатают и вскроют. «Сегодня решили сыграть «вторым номером», только планировали, что выход из обороны будет более качественным», — скажет главный тренер.
Из-за непривычки играть по такой модели выпал из состава Газинский — в «Краснодаре» он уже много лет играл 4-3-3, а в таких матчах важно не только понимание задачи, но и инстинкт.
Особая задача предписывалась центрфорварду — играть по Бускетсу, с которого начинались все атаки. Сначала Дзюба, а потом Смолов должны были связать его по рукам и ногам.
Йерро сам во многом облегчил нам задачу, оставив в запасе Иньесту и выпустив двух опорников — Коке рядом с Бускетсом. В результате испанцы до выхода легенды будут бессмысленно катать мяч между центральными защитниками, опорниками и фланговыми игроками, не подступаясь толком к акинфеевским воротам, а Диего Коста окажется отрезан от партнеров. Скажется-таки отсутствие опыта у Йерро!
Побаиваясь российских атак, и. о. главного тренера «Красной фурии» выпустил на фланге обороны более надежного в защите и на «втором этаже» Начо, а не Карвахаля. Все эти решения нашему штабу понравились.
К игре наши футболисты четко понимают, что от них требуется на поле. Теперь бы еще воплотить.
Несколько партнеров кричали Дзюбе: «Бей»!
С такими соперниками не обойтись и без удачи. Чтобы ее приманить, художник-фарфорист Виктор Ропов изготовил фигурку «Фарт» и попросил меня на предматчевой пресс-конференции вручить ее Черчесову. Помогла ли? Прошли же...
Весь тот чемпионат Черчесов вывешивал в раздевалке перед матчами изречения великих. Перед Испанией игроки увидели слова Наполеона: «Дух побеждает саблю».
«Мои хлопцы — мужчины!» — сформулирует тренер уже после матча. «Мои воины, моя гордость!» — эмоционально напишет уже после Хорватии в соцсетях Дзюба.
Чтобы появились такие характеристики, хлопцам пришлось изрядно потерпеть. Чего стоит один только автогол на 12-й минуте от пятки Игнашевича, боровшегося с Серхио Рамосом после подачи штрафного! До этого ведь ни моментов у Испании не было, ни ударов. Ничем этот гол не диктовался.
Слабая духом команда в такой ситуации точно «поплыла» бы. Сложила бы крылышки. Но не эти мужчины. Они не несутся спасать Россию, а продолжают делать то, что им сказали. Потихоньку прорезается контригра.
Подаем три угловых подряд. Зобнин продирается сквозь нескольких защитников и удобно катит под удар Головину — эх, чуть мимо. Уже настоящий момент!
На 41-й минуте Самедов подает очередной угловой, Дзюба выигрывает верх, и тут уже везет нам — мяч попадает в вытянутую руку Пике. Железный пенальти. Голландский арбитр Кайперс мгновенно указывает на точку, и для этого ему не оказывается нужен никакой ВАР, впервые использованный тогда на чемпионатах мира и Европы.
Несколько партнеров кричат Дзюбе: «Бей!» Тот идет к точке. И не показывает, как у него все внутри бурлит. Как задумывается он о том, что на него смотрит весь мир, вся страна и у него нет права на ошибку. Черчесов отворачивается. Он никогда не смотрит, как его игроки бьют пенальти.
Но Артем оказывается способен сладить с нервами. Тогда он еще не бил пенальти на паузе. Он просто подходит к отметке и уверенно бьет в правый угол. После чего бежит к Черчесову и по уже установившейся на турнире традиции отдает честь. Не забыв левой рукой накрыть голову.
«Лужники» возвращаются к жизни. 1:1!
В перерыве становится ясно, что Жирков, весь турнир игравший с травмой и вышедший на Испанию на одной ноге, продолжить не сможет. Юрий Валентинович выжал из себя больше чем всё. На поле он вернется только через год.
И тут срабатывает то, что в сборной России-2018 был настоящий коллектив, тренеры не отделяли запас от основы и к матчу всегда были готовы все 23 человека. Кудряшов смещается с позиции левого центрального защитника на жирковскую, а место Федора занимает Гранат, не сыгравший до того на ЧМ ни минуты. В овертайме тоже впервые на турнире на поле появится Ерохин. И оба не дрогнут.
По истечении часа игры Самедов и Дзюба уступают места на поле Черышеву (еще одной жертве новой схемы) и Смолову. В ответ Йерро, которому надо было придумывать какие-то ходы, выпускает Иньесту и Карвахаля. А закрытого нашими защитниками Диего Косту сменил будущий могильщик испанцев — Аспас.
Федор энергично примется мешать Бускетсу начинать атаки, но опция выноса на Дзюбу, который с большой долей вероятности выиграет верх, на этом иссякнет. Станет сложнее.
«Лужники» все страстнее живут игрой. С какого-то момента начинают по-исландски скандировать: «Ху! Ху!» И это полностью отражает дух викингов, который вселился в сборную России, которая, да, не играет в красивый футбол, но сражается самозабвенно.
Но нам, маловерам, все равно кажется, что вот-вот «Красная фурия» поднажмет и добьется своего. Но этого все не происходит. И хотя инициатива целиком у испанцев, моментов они почти не создают. И все это укрепляет веру и самоуважение у наших, они наливаются уверенностью, что все возможно. А уж когда на последних минутах основного времени Акинфеев тащит коварнейший удар Иньесты из-под защитника, от земли...
«В то, что можем обыграть Испанию, до конца поверили, наверное, перед серией пенальти, — расскажет Жирков. — Поняли, что команда выстояла. И была у нас уверенность, что все ребята, которые будут бить пенальти, не ошибутся. А Игорь возьмет».
Ни разу в истории ни СССР, ни России наша сборная на чемпионатах мира еще не участвовала в серии пенальти.
Готовой пятерки к серии пенальти у сборной России не было. Невозможно заранее предполагать, кто в каком состоянии будет после 120 минут находиться, кому в голову закрадется червь сомнения, чьи ноги будут элементарно сводить судороги — как, например, у Кутепова...
Поэтому и не тренировали на занятиях пенальти. Штаб просто спросил команду: «У кого есть силы и уверенность пробить 11-метровый?» Игроки начали говорить — в том числе и то, кто каким хотел бы пробить. Игнашевич предпочитал третьим. Смолов — первым. После того как пятерка сама собой определилась, опрос закрыли.
Автор первого гола ЧМ-2018 Газинский успел сказать Акинфееву, что тот отобьет два. Стал пророком.
Будет преувеличением сказать, что россияне били по воротам Давида де Хеа с железобетонной уверенностью. Без вариантов исполнил удар только Игнашевич. После удара Смолова мяч влетел в ворота от пальцев вратаря. Головин пробил под голкипером — тоже небезупречно. Черышев исполнил как Аспас — по центру и на небольшой высоте. Акинфеев скажет, что и Саша, и Денис били с закрытыми глазами.
Но вы же знаете, как де Хеа берет пенальти. Вот и тут он, в отличие от Акинфеева, не «отстегнул» ногу... А Игорь до того уже угадал направление и без того не слишком удачного удара Коке.
Момент, когда посланный Аспасом мяч попал в его ногу, уверен, не забудет ни один человек, который видел это вживую — в «Лужниках» или по телевизору.
Москва, какой не будет уже никогда
Дальше уже — сплошной фейерверк.
Раздевалка. Дзюба дирижирует, и все скандируют сами себе: «Молодцы!» Смолов скачет на столе. Он еще не знает, что его ждет.
Пресс-конференция. Лоренцо де Чосика, давно живущий в России корреспондент перуанской газеты Libero, после серого контрольного матча с Турцией на «ВЭБ Арене», последнего перед ЧМ, на пресс-конференции выступил с эмоциональной речью в поддержку Черчесова. На фоне жесточайшей критики со всех сторон тренер той поддержки не забыл. Поскольку настроение и повод соответствуют, после Испании Черчесов вдруг достает футболку сборной с первым номером и фамилией «де Чосика» и вручает ее слегка ошалевшему южноамериканцу. Да еще и со словами: «Это твоя победа, а не моя!» Подготовил же!
В дело включаются и другие иностранные журналисты — боливиец на той же прессухе вручает ему флаг своей страны. В этот момент на Черчесове уже можно позитивно хайповать!
Игроков и тренеров распускают на день по домам. Ромащенко едет с семьей со стадиона на метро, никто его не узнает, но старший тренер пропитывается атмосферой всепоглощающего счастья.
А праздник нарастает — и не останавливается всю ночь. На всякий случай закрыта Красная площадь, чтобы он не принял совсем уж непотребных форм. Но все мирно и неагрессивно.
В 1.30 ночи сигналят клаксоны всех автомобилей на Охотном ряду. В два начинается народная дискотека на Кузнецком Мосту. В 2.30 под бой барабанов одна группа на Никольской распевает «Катюшу», другая — «Рюмку водки на столе». Всех поздравляет словно оживший и вышедший из мавзолея картавый Ленин в кепке. В три люди начинают купаться в фонтане на Биржевой площади, и на это с улыбкой смотрят полицейские. Можно ли в последнее поверить сейчас?..
Вызвать такси в центр невозможно. Иду домой пешком — и в пять, когда уже светло, близ Таганки меня поздравляют два колумбийца. На мне — майка сборной, подписанная днями ранее всей командой. Мы обнимаемся.
И везде, на каждом шагу, звучит один и тот же заряд: «Игорь, Игорь Акинфеев, хей, хей!»
...Интересно, вспоминают ли игроки все это? Верят ли, что это было с ними?
И верим ли мы? Ведь такой Москвы, как тогда, мы не видели никогда до. И никогда после, думаю, тоже не увидим.
Но выпал нам такой момент абсолютного счастья. Когда так хорошо, что не хочешь думать ни о прошлом, ни о будущем. Когда нет врагов и все — друзья. Когда тебе наивно кажется, что футбол — это вся жизнь.
И так хочется остановить мгновение тогда, в ночь с 1 на 2 июля 2018 года...