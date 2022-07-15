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Сегодня, 13:29

CAS отклонил апелляции РФС на решение отстранить сборную России от соревнований

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS).
Фото Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

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