CAS отклонил апелляции РФС на решение отстранить сборную России от соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.