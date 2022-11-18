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Сегодня, 12:25

Жуков отреагировал на возможное выступление России в Азии

Виктория Кравченко
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Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном выступлении в Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

«Нам надо играть обязательно, больше стоит встречаться с азиатскими сборными. Переход в Азию тоже как вариант, возможно. Главное, не прекращать международные матчи», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhukov-perekhod-rossii-v-aziyu-tozhe-variant-glavnoe-ne-prekrashchat-mezhdunarodnye-matchi-1416319/
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