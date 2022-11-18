Жуков отреагировал на возможное выступление России в Азии

Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном выступлении в Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

«Нам надо играть обязательно, больше стоит встречаться с азиатскими сборными. Переход в Азию тоже как вариант, возможно. Главное, не прекращать международные матчи», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.