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Жуков — об игре против Таджикистана: «Не было мотивации и сыгранности, Пиняев выглядел более-менее»

Жуков назвал лучшего игрока в составе сборной России в матче против Таджикистана
Руслан Минаев
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Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против Таджикистана.

«Это больше было похоже на тренировку, чем на какой-то официальный матч. Искусственное поле тоже определенную роль сыграло, но пока сборная России не показала качественной игры. Не было мотивации и сыгранности, Карпин пробовал новых игроков, Пиняев выглядел более-менее. Буду обязательно смотреть матч сборной России против Узбекистана, интересно, как наши сыграют. Надеюсь, что игра будет получше, может, и поле будет нормальное», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

20 ноября сборная России сыграет против Узбекистана в Ташкенте.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhukov-sbornaya-rossii-ne-pokazala-kachestvennoy-igry-pinyaev-vyglyadel-bolee-menee-1416317/
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Александр Жуков
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