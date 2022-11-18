Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против Таджикистана.

«Это больше было похоже на тренировку, чем на какой-то официальный матч. Искусственное поле тоже определенную роль сыграло, но пока сборная России не показала качественной игры. Не было мотивации и сыгранности, Карпин пробовал новых игроков, Пиняев выглядел более-менее. Буду обязательно смотреть матч сборной России против Узбекистана, интересно, как наши сыграют. Надеюсь, что игра будет получше, может, и поле будет нормальное», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

20 ноября сборная России сыграет против Узбекистана в Ташкенте.