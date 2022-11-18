Пономарев — о матче с Таджикистаном: «Поле безобразное. Почему таджики не сделают себе настоящий газон?»

Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» раскритиковал поле, на котором сборные России и Таджикистана вчера сыграли вничью (0:0).

«Поле безобразное. Наверное, там поле первого поколения, которое у нас лет 10 назад еще выбросили. Почему таджики не сделают себе настоящий газон? Там же круглый год лето. Вижу, что там тоненькая подстилка на бетонном основании — это вообще очень опасно. В свое время Березин, нападающий ЦСКА, на таком искусственном поле приземлился на голову и проломил себе череп. А вчера Песьяков поскользнулся, потому что поле едет», — сказал Пономарев «СЭ».

Владимир Пономарев также высказался по поводу состава на матч с Узбекистаном.

«Учитывая, что вчера произошло, думаю, Валерий Георгиевич сыграет абсолютно по-другому с Узбекистаном, основным составом. И без всяких глупых экспериментов, ну, можно 2-3 человека из молодежи подпустить, но не более», — добавил Пономарев.

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.