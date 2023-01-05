Джикия назвал трех лучших игроков «Спартака» в первой части сезона

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» выделил троих игроков команды в первой части сезона.

«Назову троих: Промеса, Соболева и Литвинова, который здорово прогрессирует. В этом плане я также рад за Пруцева и Денисова. Кстати, недавно узнал, что Зиньковскому 26 лет. Я-то думал, он молодой, ха-ха!» — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»