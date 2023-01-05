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Экс-игрок «Зенита» Баранник поддержал решение РФС не переходить в Азию

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Зенита» и экс-спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Я считаю, РФС принял правильно решение насчет того, что переходить в Азиатскую конфедерацию футбола сейчас не надо, — цитирует Баранника «РБ Спорт». — Я сам ни в коем случае не был сторонником куда-то уходить. Это было очень сложное решение для президента РФС Александра Дюкова. Можно представить, какое на него оказывалось давление с разных сторон. Но это во всех смыслах разумное решение.

— Оно имело какую-то цель? Скажем, надавить на УЕФА?

— Об этом мы можем только догадываться. Конечно, в определенном смысле идет политическая игра. Прощупывается почва, идут переговоры. Наверняка УЕФА дает какие-то советы и рекомендации, объясняет, что ждет РФС, в случае выхода из организации. Все это, безусловно, учитывается. Мое мнение: уйти сейчас из УЕФА в Азию — значит, уйти в никуда. Мы не знаем и не понимаем, что нас там ждет.

Ранее российский футбольный союз (РФС) принял решение о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-na-dyukova-okazy-vali-bol-shoe-davlenie-v-voprose-uhoda-iz-uefa/
РФС
Дмитрий Баранник
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