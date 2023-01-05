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«Искали, кто слил видео из раздевалки после драки с «Зенитом». Я был очень зол!» Интервью Георгия Джикии

Олег Кошелев
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Владимир Пушкарев
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Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Зелимхан Бакаев.
Фото Global Look Press
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с капитаном красно-белых.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги 2022 года. Из обстоятельного интервью «СЭ» вы узнаете, почему защитника разозлило видео из раздевалки «Газпром Арены», в чем разочаровал Ваноли и восхитил Абаскаль; как относится к критике ветеранов и подаст ли руку Левандовски после отказа играть со сборной России.

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

«Ваноли прилетал в Москву, но ни с кем не увиделся. Это очень расстроило»

— Прошлый год вы завершили с Руем Виторией, новый начали с Паоло Ваноли. Летом пришел Гильермо Абаскаль. Как ты переживал все эти изменения?

— С Виторией мы попрощались в Сочи. После игры посидели в ресторане, был достаточно грустный момент. Руй — хороший мужик, которому не хватило времени, сборов с полноценной командой. Ведь когда он приходил летом, мы, сборники, приехали позднее из-за Евро-2020. Он готовил одну команду, а потом приехало пополнение. После коммерческого турнира, который мы выиграли, у всех были хорошие ожидания от сезона. Затем мы забуксовали именно в чемпионате, хотя в Лиге Европы все было очень хорошо.

Когда пришел Ваноли, началось новое знакомство, сборы, новая философия. Я к этому уже привык. Все прекрасно знают, что в «Спартаке» часто менялись тренеры. Но команда профессионально отнеслась к делу и продолжила работать.

Главный положительный момент скомканного сезона-21/22 — победа в Кубке. Весь негатив, который мог усилиться после проигрыша в финале с «Динамо», как-то сгладился. В итоге в РПЛ мы выступили ужасно, в Кубке — хорошо, ну а в Лиге Европы нам просто не дали до конца раскрыться.

— Чем запомнился Ваноли?

— Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Можно сказать, что я зол на него? Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило.

— Выходит, Витория стал для вас больше своим, чем Ваноли?

— Я бы не говорил, кто из них стал ближе. Но с Руем у нас и сейчас нормальные отношения, мы до сих пор переписываемся. Просто тот факт, что мы выиграли что-то с Ваноли вместе, прошли тяжелый путь... В конце концов, мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для нег-о — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался.

— Как вы узнали об уходе Ваноли? Уже на утро после кубкового финала появилась информация, что он может покинуть команду.

— Через несколько дней об этом объявили официально. Я так и узнал — от пресс-службы клуба. Он вообще никак не сообщил об этом. Поэтому и есть небольшая злость на него.

— После официальной новости он тоже ничего не написал в чат? Не прощался?

— По-моему, нет. Последнее личное общение с ним у нас было на банкете.

Паоло Ваноли. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ты как капитан, наверное, одним из первых узнал имя нового тренера. Первая реакция примерно у всех была такой: это вообще кто? Какой была твоя?

— После сезона у нас был отпуск. Я стараюсь ничего не читать во время отдыха. Из прессы я узнал кандидатов, у Абаскаля было много конкурентов и громких фамилий. Я спокойно воспринял новость о его назначении. Понятно, что это новый тренер, очень молодой. Но как показывала практика, и Каррера, и Ваноли тоже особо никого не тренировали до «Спартака». Я профессионально ждал, когда мы встретимся и увидимся. Воспринял это как факт.

— Каким показался Абаскаль после первого разговора с ним?

— Мы пообщались наедине чуть раньше, чем его представили команде: я приехал на стадион, он был тут. Я не первый день в «Спартаке», многое видел. Слова, которые произносили тренеры, сотрудники, иногда расходились с делом. Но Абаскаль на сегодняшний день делает все, о чем мы с ним говорили во время нашей первой встречи. И я этому очень рад. Поэтому сегодня в «Спартаке» все хорошо: и атмосфера, и результаты.

— Как в команде отреагировали на уход Луки Каттани?

— Прежде всего, стоит сказать спасибо Луке и Федуну — нынешний состав формировали именно они. И сейчас это дает свои плоды. С Каттани у нас были классные беседы, он хороший мужик. Мы с ним в прекрасных отношениях. Много общались на банкете после победы в Кубке. Вот по нему, кстати, вообще не сказать было, что может уйти. Он такой фанатик своего дела, огромный молодец! Лука был спокоен и в плане ситуации, которая происходит в России и мире. Для него работа была на первом месте.

Лука Каттани. Полгода Каттани в «Спартаке»: кубок, много трансферов и словесная война с «Зенитом»

— Лука известен своими пранками. Тебя тоже разыгрывал?

— Когда кушали на сборах, он мог подойти с чашкой и сделать вид, что в ней горячий напиток: серьезно с тобой разговаривал, а потом как будто выливал ее на тебя. Некоторых он ловил на этом — было очень смешно! Но в кружке на самом деле ничего не было. В этом плане у него все хорошо: где надо — пошутит, где надо — подбодрит.

— Новый спортивный директор — полная противоположность Каттани.

— Это два разных стиля менеджерской работы. Честно, мы не контактируем с ним так, как с Каттани. Лука был все время с нами, а Пол много времени проводит в офисе. Контакт у нас есть, конечно, мы разговаривали. У нас хорошие отношения, он всегда на связи.

— Что из себя представляет Пол Эшуорт? Какой он?

— Спокойный. Как мне показалось, больше любит слушать, чем говорить. А говорить — по делу.

— В августе «Спартак» покинул Леонид Федун — человек, руководивший клубом 20 лет. Как вы попрощались?

— Что значит попрощались? Да, Леонид Арнольдович закончил свой цикл в «Спартаке» как владелец. Но мы не прощались — до сих пор на связи. Он пишет, переживает, желает удачи команде, спрашивает про какие-то моменты. Прощание в виде ужина было больше формальным. Он и на игры приходил после своего официального ухода из клуба.

— Чьей инициативой был совместный ужин?

— Он пригласил, а мы как всегда согласились, ха-ха! Почему нет?

— Ты знал заранее, что Федун покинет команду?

— Нет. Узнал об этом из СМИ, как и все. Со мной никто об этом заранее не говорил.

Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Каким было ваше первое общение после его ухода?

— Мы встретились после игры, Арнольдович зашел в раздевалку и, можно сказать, объявил всем о своем решении. Ему нужно сказать спасибо за то время, которое он отдал «Спартаку». Все-таки 20 лет — огромный срок. Как минимум, он дал клубу стадион. Когда мы сидели на ужине, ребята, прошедшие всю систему «Спартака» от академии до основы, говорили слова благодарности. Когда пацан приходит в «Спартак» в 5-6 лет, а сейчас ему уже больше 20, он понимает, как много ему дал Леонид Арнольдович. Его кормили, воспитывали, одевали — делали все, чтобы человек стал человеком. Когда ребята говорили Федуну: «Спасибо», ему было очень тепло и приятно. Он осчастливил много людей за долгие годы.

— О чем была твоя речь?

— О времени, которое я провел в «Спартаке». Знаю, что Федун одобрял мой трансфер. Сказал ему за это огромное спасибо. И поблагодарил за те моменты, которые нас объединяют. С тех пор, как я пришел в «Спартак», команда выиграла чемпионство, Суперкубок, Кубок. И три кубка «Матч Премьер», ха-ха! Для Федуна это один из лучших отрезков за время его руководства — вот эти последние годы, вместившие такие праздничные моменты. Именно это время долго будут вспоминать. Надеюсь, что впереди нас тоже ждет светлое будущее.

— «Спартак» прожил полгода без Федуна. Со стороны разница не чувствуется. А изнутри?

— Честно, ничего не поменялось. Понятно, что по бумагам клуб перешел от частного лица к крупной компании. Но мы как жили своей раздевалкой, так и продолжаем жить. Абсолютно все то же самое.

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— Мы перечислили уже столько перемен за год в «Спартаке», сколько в других клубах и за 10 лет может не случиться.

— В этом, может, нет ничего хорошего, но я уже привык. Понятно, что хочется стабильности. Но эта стабильность зависит и от нас, футболистов. Когда мы играем, выполняем установки, все получается — это одно. А когда что-то не получается, то виноватым оказывается тренер. Может, это не совсем правильно, но так есть.

— Боккетти как-то сказал: «Я столько лет в «Спартаке», что уже вообще ничему не удивляюсь».

— Я говорю то же самое! Это фраза не означает, что мне без разницы. Это значит, что я всегда готов ко всему. Когда пришел в «Спартак», я не знал, что все может так часто меняться! Жил себе на базе в Перми и жил... Понятно, когда увидел новый клуб изнутри, то осознал: либо ты приходишь, и тебя принимают; либо доказать что-то во второй раз будет уже очень тяжело. Видел много ребят, которым было тяжело.

— Про кого из футболистов ты думал, что у него точно получится в «Спартаке», а по итогу не получалось?

— Назову Ташаева. С ним мы близко общаемся, дружим. Это хороший футболист.

— А из легионеров?

— Пашалич. Он выходил на поле на 92-й минуте, на 93-й забивал, а потом уехал в Италию и вошел в тройку лучших игроков сезона. Еще выделю Педро Рошу. Когда он приехал, на тренировках был топом. Я думал: как так вообще можно? А потом вон как получилось...

Гильермо Абаскаль. Абаскаль — путь от романтика к цинику. «Спартак» может драться не только на поле, но и за золото

«Абаскаль заставил нас поверить в свои силы!»

— За шесть лет в «Спартаке» ты поработал с Каррерой, Кононовым, Тедеско, Виторией, Ваноли и вот теперь — с Абаскалем. Чем Гильермо отличается от всех?

— Не хочу сравнивать. Могу сказать одно: он придал уверенность и мне, и всем ребятам. Заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало. Понятно, что уверенность появляется, когда ты выигрываешь. Если идут поражения, тренеру тяжело убедить команду поверить в себя.

— Главное, что изменил Абаскаль перед стартом сезона — в тренировках, режиме, быту?

— Критических изменений не было. Даже в системе штрафов — Гильермо был согласен с предыдущими правилами. В бытовом плане все тоже сохранилось. Где-то писали, что нам запретили ругаться матом. Но я особо не помню, чтобы мы ругались... Все понимают, что нужно уважительно относиться к партнерам. Но в футболе иногда случаются разные вещи — все-таки мужской коллектив.

— За что в команде самый большой штраф?

— За опоздания. Особенно в день матча — когда в расписании есть завтрак, установка, теория, то лучше приходить вовремя.

— А кто самый главный штрафник?

— Без фамилий. Но я в этом списке тоже недавно оказался, к сожалению.

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— Со стороны кажется, что лидеры раздевалки, помимо Абаскаля, — ты и Промес. Так ли это?

— У нас в команде есть 5-6 человек, вокруг которых все строится. Одному или двоим тяжело уследить за всем, что происходит. Даже если я уже уехал с базы, другие ребята могут подойти и обговорить какие-то моменты с футболистами. Да, есть Квинси, Зобнин, я и Соболев — Саша достаточно долго в команде, уже может брать на себя ответственность, принимать решения и защищать ребят. Есть Саша Селихов, который входит в капитанский совет. Это основные ребята. Из иностранцев Квинси — самый вовлеченный.

— Ты сейчас перечислил чемпионов России — вас осталось четверо. Можно ли сравнить атмосферу нынешней раздевалки с той, которая была в 2017 году?

— Это вообще разное. Тогда я пришел молодой, всегда заходил в квадрат в начале тренировки. А сейчас даже если я ошибаюсь, то я не захожу, ха-ха! Первое время в «Спартаке» я смотрел на все по-другому. Тут были ребята, которые уже добились больших успехов в спорте. Сейчас у нас в команде много молодых пацанов, все стало по-другому.

— Предыдущие два тренера работали в «Спартаке» по полгода. Как вы попрощались с Гильермо перед отпуском?

— У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся. Мы попрощались в раздевалке — они с помощниками остались в Санкт-Петербурге, чтобы оттуда полететь домой. Недавно мы получили от них программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся.

— Он давал обещание, что ни в коем случае не бросит команду?

— Да нет. Мы просто поблагодарили друг друга за игру. Никаких намеков ни на какие обещания не было.

Раздевалка &laquo;Спартака&raquo;. В Сети появилось видео бурной реакции игроков «Спартака» на просмотр повтора с ударом Николсона в драке с Родригао

«Публикация видео, как мы смотрим драку с «Зенитом», — ужас. Такое должно оставаться в раздевалке»

— Летом «Спартак» покинул Зелимхан Бакаев. Для тебя его уход стал разочарованием?

— Мы с ним в хороших отношениях, несмотря на то что он перешел в «Зенит». Мы постоянно на связи. Конечно, мне не хотелось, чтобы Зелимхан уходил — не хотелось терять такого хорошего футболиста. Но, как показало время, в футболе случается всякое. Это его выбор. Личная неприязнь у нас есть только во время очных матчей несколько раз в год. Вся вражда — только во время матчей «Спартака» и «Зенита». Там мы боремся за свои цвета. В обычной жизни мы часто встречаемся в Москве, хорошо проводим время.

— После победы в Кубке Бакаев заявил «СЭ» о том, что перейдет в «Зенит». Через пару минут тебя попросили это прокомментировать — ты очень удивился. Ты правда не знал, что Зелимхан уходит?

— Честно, не знал. Я был уверен, что «Зенит» точно захочет такого хорошего футболиста, но до последнего не мог поверить, что Бакаев переедет в Санкт-Петербург. В футболе все бывает... Я его отговаривать не пытался.

— Он входит в твой список игроков, у которых не получилась карьера в «Спартаке»?

— Мне кажется, у него в «Спартаке» было хорошее время. Когда у Зелимхана не получалось, он уехал в Тулу и вернулся. Тогда он стал совершенно другим футболистом. Я считаю, что у него получилось, но он просто ушел. Может быть, у него был небольшой спад в конце. Но тогда была такая ситуация, что в голове мысли о переговорах, трансферах, останешься ты в команде или нет. Когда ты об этом думаешь, это тяжело. Было видно, что он переживал.

— Сейчас Бакаев почти не играет в «Зените». Грустно за него?

— Как за моего друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы.

Зелимхан Бакаев. Фото Global Look Press
Зелимхан Бакаев.
Фото Global Look Press

— На сегодня решение Зелимхана перейти в «Зенит» — провал?

— Если бы там были футболисты не столь высокого уровня, то я бы мог назвать это провалом. Но там очень серьезная конкуренция. Он знал, что так будет, но не побоялся и пошел туда. Я знаю Зелимхана, для него самое главное — играть. Пусть работает, тренируется.

— Вы оба любите ММА. Драку в кубковом матче обсуждали?

— Особо нет. Это не тот момент, чтобы его прям обсуждать.

— Твоя первая реакция, когда все началось?

— Когда судья дал финальный свисток, я как обычно повернулся к вратарю, к партнерам. Слышу: трибуны начинают кричать и свистеть. Мы развернулись и увидели эту заварушку. Сразу побежали туда. Я застал только последние моменты, когда всех разнимали. Понятно, что это неприемлемо. Такое поведение не красит ни нас, ни «Зенит». Многие смотрели игру и увидели это безобразное поведение. Приношу извинения! Но футбол — очень удивительная штука, бывает и такое.

— Ты понял, кто в итоге стал зачинщиком?

— Да: зачинщик — футбол! Все началось со стартовым свистком, со свистком и закончилось. Самый интересный момент: как только завершилась драка, ко мне подходит Саныч (Василий Кузнецов, тренер вратарей «Спартака» — Прим. «СЭ»), и я ему говорю: «Пойдем в раздевалку, чего здесь стоять?» А он отвечает: «В какую раздевалку? Еще серия пенальти!» Это я про потрясающий регламент, ха-ха!

— После матча с «Зенитом» все обсуждали видео из раздевалки, где вы пересматриваете драку.

— Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там. Я был очень зол, когда это видео опубликовали. Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится — его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в сеть. Нехорошо, что так случилось.

— Почему?

— Оно способствовало тому, что к нашим футболистам на КДК отнеслись максимально жестко. Хотя мы понимаем, что с другой стороны был «Зенит», и всем бы дали одинаково.

— Думаешь, видео повлияло на решение КДК?

— Не на решение. Ну представьте: после игры я выхожу и говорю, что это все плохо, а потом появляется такое видео... На тех кадрах мы же не обсуждали, хорошо это или плохо — мы там смотрели на поведение и навыки одного из наших «бойцов», что и вызвало бурю эмоций. Но все и так понимают, что это очень некрасиво.

— Болельщики «Спартака» отметили крутую атмосферу и единство в команде.

— Это не то, что они должны были увидеть. В раздевалке и правда все едины — даже без этого видео.

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

— В курсе, что «Зенит» писал в ЭСК и просил дисквалифицировать Промеса?

— Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. Ситуация такая, что все средства хороши. Идет борьба за трофей, и это стратегический ход. У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин, — Прим. «СЭ») счастлив! Там еще и Бальде подтянется.

— Если без шуток: из 4 матчей вы выиграли у «Зенита» только 1, но все они были совершенно разными и при разных обстоятельствах. Ты чувствуешь прогресс в вашем противостоянии?

— Безусловно. И не только в играх с «Зенитом». Это та уверенность, о которой я говорил.

— Последний матч в Питере может стать переломным в противостоянии с «Зенитом»? Раньше приезжали и получали по пять мячей.

— На выезде мы с ними плохо играли — пропускали и семь, и пять, и четыре. Переломный матч или нет — это громкие слова. Но тот факт, что мы приехали и играли там неплохо, а до этого победили дома, о многом говорит. Уверенность, которую дает тренерский штаб, и задачи, которые выполняет команда, — это и есть тот самый прогресс в игре.

— Нынешний «Спартак» способен побеждать «Зенит» в чемпионской гонке?

— Нынешний «Спартак» готов бороться за самые высокие места.

— Почему многие уходят от фразы «боремся за чемпионство»? Разве не в этом смысл играть в чемпионате России?

— Смысл, конечно, в победе. Но года три-четыре назад я произнес достаточно громкие слова по ходу сезона, а потом все закончилось плохо. Мне тогда напомнили об этом. С тех пор на такие вопросы я отвечаю достаточно дипломатично, потому что есть опыт.

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— Сборную России отстранили от ЧМ-22 и не допустили до Евро-24. Теперь вызов в национальную команду воспринимаются иначе?

— Для меня все остается так же. Понятно, что настроение в сборной сейчас другое. Молодежь, которая попадает в команду, не может ощутить всей атмосферы. Одно дело, когда ты приезжаешь на сборы в Австрию, готовишься к чемпионату мира, к Евро, к Кубку конфедераций... Ты знаешь, что через две недели сыграешь против условных Португалии с Криштиану и Мексики с Чичарито. Сейчас ребята не понимают, когда мы вернемся. Точнее, когда нас вернут... Время идет, мы все не молодеем. Но все осознают, что это — сборная России. И любой мальчишка, который с детства играл в футбол, попадая туда, осуществляет свою мечту.

— После двух товарищеских матчей в адрес команды не было ни одного доброго слова. Ты сам читал все это в СМИ, социальных сетях, комментариях?

— Вообще не читал. Сборная сейчас в такой ситуации, которая позволяет спокойнее все анализировать и относиться к таким вещам. С другой стороны, вы скажете, что мы все равно должны обыгрывать таких соперников.

— Конечно.

— Давайте тогда не будем говорить про тактику, а поговорим про само желание ребят показать себя. Тактику за один день ты не расскажешь десяти футболистам разных команд. Мы собираемся за три дня, а тренируемся нормально только в один — предыгровой. Кто-то приезжает с травмой, на кого-то рассчитывали, а он уехал, кого-то еще что-то беспокоит... Плюс, Таджикистан встречает матч с нами как игру десятилетия. А у нас более спокойный настрой.

— Получается, игрокам не смогли донести, почему важно выиграть?

— И так понятно, что ты едешь за победой. С другой стороны, ты хочешь посмотреть разных ребят, что-то проверить. Молодые немного не понимают всей ситуации, но это им не в упрек. Поколение другое — сто процентов. Даже восемь лет назад, когда я приехал в Пермь, все было иначе. Там были старшие ребята, с которыми за столом оказываешься только через год... Сейчас молодежь совершенно другая.

— Что для тебя как для игрока сборной изменилось в понимании мира после отстранения команды от стыков ЧМ-2022?

— Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял. Какие приоритеты были, такие и остались.

— Не было мысли: «При чем тут вообще футболисты?»

— Это было первое, о чем я подумал. Поначалу был и мат. Но сейчас прошел почти год, уже смирился с этим.

— Баринов откровенно рассказывал, как переживал историю с мобилизацией, как забирали его друзей. Тебя это коснулось?

— Коснулось. Многих ребят забрали.

Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— И как сохранял спокойствие?

— Спокойным не был никто. У меня есть и близкие друзья, которых забирали. Брат был в подвешенном состоянии... Родители переживали за него, за меня. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому — нет. Мы пережили этот момент все вместе. Посмотрим, что будет дальше.

— Как ты воспринял слова Левандовски и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках?

— Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе. Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну, вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?

— Если сыграешь против Левандовски, пожмешь ему руку?

— Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет — пусть сам решает.

— Тебе не кажется, что если бы не принципиальность поляков, то в УЕФА не зашли бы так далеко и не исключали Россию?

— Поляки тоже хотят для себя лучшего исхода. Это стратегический ход. Я думал, что мы сыграем на нейтральном поле.

— Карпин сказал, что на месте поляков поступил бы так же.

— Опять же, это стратегия. Вот Польша и поиграла на чемпионате мира...

— Швеция и Чехия тоже были в нашей сетке плей-офф — вы обсуждали это с Кралом, Ларссоном?

— А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи.

— А с остальными легионерами, которые тоже уехали?

— Недавно переписывались с Жиго. Иногда смотрю обзоры его матчей. Помню момент, когда он получил красную карточку в эпизоде с Неймаром — там вообще ничего не было, он его даже не коснулся! Но такие моменты — чисто футбольные — с ним не обсуждаем. Недавно записывали ему поздравительное видео на день рождения.

— Теперь российским игрокам еще сложнее уехать в Европу. У тебя есть такая мечта на ближайшие год-два?

— Мечты нет. Я для себя понял, что хочу быть здесь. Не планирую играть за границей. Только если в составе сборной. Ну или в еврокубках.

— Ты называл Зобнина одним из лидеров раздевалки «Спартака». Почему он не вызывается в сборную?

— Я говорил с Ромой. На тот момент у него были проблемы с коленом. Когда мы уехали в сборную, а «Спартак» получил выходные, Рома каждый день приезжал и проводил восстановительные процедуры. Может, он не хочет об этом говорить, но он уделяет очень много времени таким вещам. Занимается до тренировки, после нее... Я живу в Тушино, у меня из окна видно парковку стадиона. В выходной день автомобиль Ромы всегда стоит там! Он огромный молодец.

— Была версия, что он хотел откосить от матчей сборной, в которых вообще ничего не решалось.

— Важные матчи или не важные — отдельная тема. Но когда есть возможность залечить травму, из-за которой ты пропустил 7-8 месяцев, то это другая история. Я уверен, что причина только в желании восстановиться.

— То есть на официальные матчи Зобнин был бы в составе.

— Это бы уже решал Валерий Георгиевич. Думаю, там человек десять не было бы из тех, кто вызывался сейчас. Был бы другой состав — из более проверенных ребят. Сейчас все говорят про то, что в сборной слишком много молодых, по мне это абсолютно объяснимая история.

— С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?

— С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.

— РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?

— Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю... С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?

— Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?

— Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос. Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира — 2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем... Чего нам ждать? Евро-2028?

Георгий Джикия. Джикия — об основании команды «БейБеги»: «Хочется быть в этой тусовке»

«Свой клуб в медиалиге — интересный опыт. Все как в Football Manager»

— Осенью вы с Соболевым создали команду в медиалиге. Зачем тебе это?

— Это прикольно! Хоть это и хобби, но какой-никакой опыт владения футбольной командой. Расходы, зарплаты, штаб — все как в Football Manager. Достаточно интересный опыт. При этом мы с Александром прекрасно понимаем, что наша основная работа — «Спартак». И результаты «Спартака» определяют нашу активность в медиафутболе: если бы что-то было не так, мы бы не смогли уделять этому столько времени.

— В клубе были недовольны вашей активностью в медиафутболе?

— Нет. Мне об этом точно никто не говорил — ни тренер, ни генеральный директор. Наоборот, когда в тренерском штабе узнали обо всем этом, то даже хотели прийти на наш матч.

— Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?

— Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало. Сейчас закончился второй сезон — уверен, что дальше будут большие изменения. Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются. Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.

— Кто для тебя главный персонаж медиалиги?

— Давыдов — легенда, это не обсуждается! Когда я впервые пришел на медиалигу, играли «Броуки» и «На спорте». Тогда Егоров как раз кинул деньги — их пара с Райзеном, конечно, сумасшедшая! Хотя сейчас они успокоились. Интересно, почему? Выделил бы их. Я еще видел несколько видео, как Кузнецов орет на молодого Крапа...

— А кто в этом сезоне был лучшим в «Спартаке»?

— Назову троих: Промеса, Соболева и Литвинова, который здорово прогрессирует. В этом плане я также рад за Пруцева и Денисова. Кстати, недавно узнал, что Зиньковскому 26 лет. Я-то думал, он молодой, ха-ха!

— Первое время после возвращения Квинси не впечатлял, но гол в финале Кубка как будто вернул его в привычное состояние. Как ты объясняешь его преображение?

— Согласен, можно разделить его игру на эти два отрезка. Но самое важное, что все плохие моменты позади. Квинси проводит очень хороший сезон! Главное, чтобы это все продолжилось.

— У вас с ним нет условной борьбы за лидерство в раздевалке?

— Нет. Мы совершенно спокойно создали такую атмосферу, в которой никто не перетягивает одеяло на себя. Мы решаем все вместе, ставим друг друга в известность. Если есть что-то, в чем наше видение ситуации может различаться, то мы общаемся и ищем общее решение.

— Ты вообще воспринимаешь Промеса как легионера?

— Думаю, уже нет. Он приезжал к нам в медиакоманду, играл и говорил, что свой — наш братуха! Если честно, это уже давно так. Даже когда он уходил из «Спартака», чувствовалось, что он реально любит эту страну. Были футболисты, которые приезжали, целовали ромб, говорили красивые слова, а потом чуть что — уезжали домой...

— Есть мнение, что Промес находится в России, потому что в Нидерландах его могут арестовать.

— Вообще не знаю об этом. Для него лично это тяжелый момент. Считаю, если Квинси здесь, показывает такой футбол, помогает «Спартаку» — то он нужен здесь. Что касается личных вещей, то мы всегда ему поможем, если сможем.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пригласила на&nbsp;турнир нападающего &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промеса с&nbsp;детьми.

— Как он отреагировал на невызов в сборную на чемпионат мира?

— Мы это не обсуждали. Я такие вопросы не люблю задавать. Понятно, что он проводит очень хороший сезон. Как минимум, он должен был быть в составе сборной. Но команду собираю не я.

— Кто говорит по-русски лучше: Жиго, который брал уроки, или Промес?

— Конечно, Промес. Жиго сказал три-четыре слова, и все удивились. А с Квинси я могу спокойно разговаривать на русском — он все поймет и ответит.

— Как тебе Бальде на тренировках?

— Он только недавно к нам вернулся, за неделю до «Зенита». А до этого отдельно тренировался в «Лужниках», где я в свое время играл в ЛФЛ. Я очень жду полноценный сбор, чтобы он показал все, на что способен. Судя по тому, что я видел в интернете и что я о нем помню, — это реально хороший футболист.

— Но по матчу с «Зенитом» он не впечатлил.

— Согласен. Но бывает всякое. Надеюсь, все будет хорошо.

— Многие ждут усиления за счет восстановившихся игроков.

— Да, у нас много травмированных: Мартинс, Мозес, Умяров. Они станут хорошим усилением конкуренции.

Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Мостовой.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Критикам «Спартака» тоже хочется кушать. Пока я играю, они становятся шире на диване»

— Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов — как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов?

— Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них — совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!

— До продажи клуба Федуном его супруга Зарема делала резкие заявления в СМИ в адрес оппонентов. Тебе нравятся ее высказывания?

— Спокойно к ним отношусь. Мы до сих пор на связи, она очень переживает за «Спартак». В последний год она активно участвовала в деятельности команды и всегда хотела сделать как лучше. Во многих моментах она атаковала другие команды, это иногда было кстати.

— Со второй части сезона на «Открытие Банк Арене» будет Fan ID. Это грустная новость?

— Конечно. Думаю, на трибуны будут ходить тысяч по пять зрителей... Мы на связи с фанатами. Есть их принципы, их слово, которое они будут держать до конца. Был случай: мы играли [в гостях] с «Ростовом», и нам пишет начальник команды: «Есть билеты на игру». А у меня как раз приехали ребята — попросил для них билеты. Начальник предупредил, что будет Fan ID. Я спросил, как его оформить. Оказалось, надо было что-то куда-то скинуть, чтобы они зашли через какой-то пароль, либо сделать какую-то авторизацию на Госуслугах. В итоге я позвонил друзьям и сказал, что с билетами ничего не получится. Не знаю, улучшится ли система к марту или нет. Но ситуация вообще непонятная! Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион. Но в этой истории [с Fan ID] я на их стороне.

— Из твоих близких кто-то оформил Fan ID?

— Никто. У меня все в Москве. На мои игры приезжают и друзья, и родственники. Пока карта болельщика была не нужна, а в марте посмотрим.

Fan&nbsp;ID. Fan ID: основная информация о паспорте болельщика. Где и когда можно будет его оформить?

— Самое обидное, что в этом году команда играет хорошо, а болельщиков нет.

— Да, это обиднее всего. Мы были на матче легенд с «Зенитом», когда была полная фанатская трибуна, баннеры... Мы сидели в ложе с Леонидом Федоровичем Трахтенбергом, с Хлусевичем и Соболевым. И вот я видел это все...

Все же мы помним великолепные чемпионские перфомансы на матче с «Тереком», трибуны на матчах с «Ливерпулем» и «Севильей». Я это все видел, и я это знаю. А ребята это видели только по телевизору. Они не могут понять, как здесь все может быть, и как они от этого могут кайфануть. За них очень обидно. Проходит реально хорошее время, а они не могут ощутить этого кайфа.

Все прекрасно знают, как это бывает на нашем стадионе. В России так, как на «Спартаке», нет нигде. Это сто процентов. Любой выезд — то же самое. Недавно играли в Ростове: когда такое было, что на матч «Ростов» — «Спартак» люди не приходили? Всегда, когда мы там играли, был полный стадион. В Ростове всегда хорошая погода, футбол, напитки, раки. А сейчас что? Те же напитки и раки, но дома на диване.

— Тебе исполнилось 29. Ты еще рассчитываешь сыграть в еврокубках?

— Да.

— А если это будут азиатские турниры?

— Как будет, так и сыграем. Забегая вперед, может так получится, что мне поздно будет где-то играть. Никто не знает, когда нас вернут. Поэтому будем ждать. А что еще остается?

— Топ-3 самых значимых событий в году, связанных со «Спартаком»?

— На первом месте победа в Кубке России. Второе — наше отстранение от еврокубков. Нам не дали газануть в Лиге Европы! И третье — отъезд наших легионеров. Но как показывает время, этот отъезд пошел в плюс. Именно в этот момент и прояснилось, кто для чего здесь находился.

— Новогодний стол от Георгия Джикии — что на нем стоит?

— Все съедобное, кроме посуды. И мучное, и сахар — все будет на столе. И оливье будет. А вот селедки под шубой, думаю, нет. Я ее не ем.

— Лучший новогодний подарок — это?

— Хочется, чтобы и в стране, и в мире все нормализовалось. Чтобы родные и близкие не переживали.

— Что пожелаешь в новом году болельщикам «Спартака»?

— Болельщиков у нас много. Хочется им пожелать никогда не болеть, а если болеть, то только за «Спартак».

Стычка Станислава Магкеева и&nbsp;Квинси Промеса.

— Два года назад ты сказал, что хотел бы провести в «Спартаке» пять лет. Провел уже шесть.

— Тогда у меня контракт заканчивался. Понятно, что я хотел остаться. Сейчас спокойно могу сказать те же слова. Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучать ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего.

— Твой контракт действует до 2024 года с опцией продления на год, верно? От чего она зависит?

— Да. Эта опция зависит от количества матчей.

— Чем «Спартак» лучше других?

— Всем. Есть «Спартак» и все остальные.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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