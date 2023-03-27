Юран: «Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) следует перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты — нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. Сколько? Год, два, 10 лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее. Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия — мировая держава. Самоуважение должно быть», — приводит РИА «Новости» слова Юрана.

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры. 26 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что возможность перехода в АФК до сих пор существует.