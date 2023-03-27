Канчельскис назвал бредом слова иранского журналиста о договорном характере матча Россия — Иран

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова иранского журналиста Ахмеда Али Замтаре о том, что товарищеский матч между национальными командами России и Ирана был договорным.

«Вряд ли матч между сборными России и Ираном был договорным. Зачем здесь договариваться? Обе команды не стремятся сейчас выйти на чемпионат мира или Европы. В мое время, когда мы играли с генералами, счет был 5:5, и мы делали шоу, выставочные матчи. Здесь игра закончилась со счетом 1:1, какой договорной матч? Если бы мы сыграли с Ираном вничью — 5:5, тогда бы я мог предположить, что матч договорной. Игра не может быть договорной никогда в жизни, когда счет 1:1. Это я вам говорю как человек, который играл, тренировал и знает, что такого не может быть. Слова иранского журналиста можно назвать бредом», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Россияне сыграли против команды Ирана 23 марта в Тегеране (1:1). 26 марта сборная России провела товарищеский матч с Ираком (2:0).