Мартовские матчи сборной России будут учтены в рейтинге ФИФА

Товарищеские матчи сборной России против национальных команд Ирана и Ирака будут учтены в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).

Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА по итогам 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.