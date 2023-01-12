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Сегодня, 18:26

Тренер сборной России Кафанов посмотрит игру вратарей во время сборов в ОАЭ

Руслан Минаев
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о планах в период зимних сборов.

«Есть желание посмотреть всех, кто будет находиться в это время на сборах в Эмиратах, — цитирует Кафанова «РБ Спорт». — Обязательно посмотрю, как только узнаю расписание наших тренировок и занятий других команд. Постараюсь, как и в прошлом году, все свободное время потратить на просмотр вратарей».

Кафанов добавил, что возможно полетит в Турцию, чтобы посмотреть на игру вратарей «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-est-zhelanie-prosmotret-vseh-vratarej-na-sborah-v-oae/
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РПЛ
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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