Тренер сборной России Кафанов посмотрит игру вратарей во время сборов в ОАЭ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о планах в период зимних сборов.

«Есть желание посмотреть всех, кто будет находиться в это время на сборах в Эмиратах, — цитирует Кафанова «РБ Спорт». — Обязательно посмотрю, как только узнаю расписание наших тренировок и занятий других команд. Постараюсь, как и в прошлом году, все свободное время потратить на просмотр вратарей».

Кафанов добавил, что возможно полетит в Турцию, чтобы посмотреть на игру вратарей «Ростова».