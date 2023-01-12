Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, зачем проводить матчи против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил значимость товарищеских матчей против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Думаю, что любые сборы и товарищеские игры несут в себе важную информацию для тренерского штаба и специалистов, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — Во-первых, и тренеры, и специалисты, и болельщики должны понимать и видеть, кто на сегодня лучший в России. Вызов в сборную показывает, кто на сегодня достойнее. Во-вторых, обычно сборная собирается за три-четыре дня до официальных матчей, как это было ранее. У Валерия Георгиевича Карпина всегда было мало времени, чтобы донести до ребят свои принципы игры. Сейчас больше возможности рисковать и экспериментировать».

Россия в сентябре прошлого года обыграла сборную Киргизии (2:1). В ноябре дважды сыграла в нулевую ничью — с Таджикистаном и Узбекистаном.