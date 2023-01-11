Гладилин — о возможном переходе а АФК: «Надо подождать, спешка не нужна»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Правильное решение — надо подождать. Время не торопит нас, спешка не нужна. Нам и там могут перекрыть все. Сейчас много аргументов на их стороне. Нам нужно сделать паузу.

Нужно или не нужно [переходить в АФК] - это очень сложный вопрос. Если нам не дадут здесь играть... Играть, конечно, лучше в Европе. Там более сильные турниры, и чемпионаты европейские сильнее азиатских. По всему развитию футбола Европа впереди Азии. Здесь даже сопоставлять не стоит. А как и чего — это уже не наш вопрос, это вопрос политики, который решается на другом уровне", — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.