Сборная России провела первую тренировку перед Евро-2020

В Новогорске началась первая тренировка сборной России по футболу перед сбором в Австрии.

Перед началом занятий команда поздравила защитника Вячеслава Караваева с днем рождения. Сегодня, 20 мая, футболисту «Зенита» исполнилось 26 лет.

В занятиях приняли участие 27 футболистов. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев присоединятся к сборной позже.

На тренировке присутствует генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.

(Сергей Федоров)