Сборная России провела первую тренировку перед Евро-2020
17:01
В Новогорске началась первая тренировка сборной России по футболу перед сбором в Австрии.
Перед началом занятий команда поздравила защитника Вячеслава Караваева с днем рождения. Сегодня, 20 мая, футболисту «Зенита» исполнилось 26 лет.
В занятиях приняли участие 27 футболистов. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев присоединятся к сборной позже.
На тренировке присутствует генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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