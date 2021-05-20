Защитник «Зенита» Караваев рассказал о желании вернуться в Европу

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос о желании вернуться в Европу.

«Хочу ли вернуться в Европу? Сейчас нет смысла об этом говорить. Мы в сборной России, все мысли только об этом. Все ребята настроены работать и хорошо подготовиться к важному турниру. Игроки понимают задачи, конкретно будем обсуждать их уже внутри команды», — сказал Караваев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

(Сергей Федоров)