Защитник «Зенита» Караваев рассказал о желании вернуться в Европу
18:43
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос о желании вернуться в Европу.
«Хочу ли вернуться в Европу? Сейчас нет смысла об этом говорить. Мы в сборной России, все мысли только об этом. Все ребята настроены работать и хорошо подготовиться к важному турниру. Игроки понимают задачи, конкретно будем обсуждать их уже внутри команды», — сказал Караваев.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
(Сергей Федоров)
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