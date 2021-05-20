Газзаев назвал, кого еще можно было бы пригласить в сборную России
15:25
Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, кого бы он привлек в сборную России помимо вызванных Станиславом Черчесовым.
— Я обратил бы внимание среди нападающих на динамовца Грулева, — сказал Газзаев. — Это форвард современной формации, по манере напоминающий мне Лукаку. Мощный, левоногий, индивидуально сильный, здорово играет головой, умеет действовать из глубины поля. Хорошо, когда его используют в роли центрфорварда, а не на фланге, как раньше. Если Грулев станет прогрессировать с каждым годом, то способен стать одним из основных в атаке сборной России.
В сезоне-2020/21 Грулев принял участие в 27 матчах «Динамо», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.
(Вячеслав Короткин)
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