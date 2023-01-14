Сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году

Сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на календарный план спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Согласно плану, на этот год у национальной команды запланированы пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских встреч. Предварительные сроки, в которые могут состояться игры — с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. После этого отстранения команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (24 сентября 2022 года, 2:1), Таджикистана (17 ноября 2022 года, 0:0) и Узбекистана (20 ноября 2022 года, 0:0).

10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить российские команды от международных соревнований.

11 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с иностранными сборными по поводу возможных товарищеских матчей с командой России.