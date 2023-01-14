Рианчо заявил, что не стал бы претендовать на пост главного тренера сборной России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что никогда не планировал претендовать на пост наставника сборной России.

«Я желаю, чтобы все это закончилось и очень скоро ситуация нормализовалась. Всем нам грустно. Согласился бы я сейчас возглавить сборную Росси? Нет, российская сборная в настоящее время не может участвовать в соревнованиях. Вы думаете, есть тренеры, которые хотят только тренировать и не участвовать в соревнованиях?» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

На данный момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. Его контракт рассчитан до 31 июля 2024 года.