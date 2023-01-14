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Сегодня, 10:24

Рианчо заявил, что не стал бы претендовать на пост главного тренера сборной России

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что никогда не планировал претендовать на пост наставника сборной России.

«Я желаю, чтобы все это закончилось и очень скоро ситуация нормализовалась. Всем нам грустно. Согласился бы я сейчас возглавить сборную Росси? Нет, российская сборная в настоящее время не может участвовать в соревнованиях. Вы думаете, есть тренеры, которые хотят только тренировать и не участвовать в соревнованиях?» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

На данный момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. Его контракт рассчитан до 31 июля 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ne-vozglavil-by-sbornuyu-rossii-est-spetsialisty-kotory-e-hotyat-tol-ko-trenirovat/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
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