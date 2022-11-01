Салтунов считает, что матч со сборной России поможет Таджикистану популяризировать футбол в стране

Полузащитник московского «Торпедо» Мухаммад Султонов поделился мнением о предстоящим товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

«Со стороны Таджикистана провести этот матч, конечно, нужно — это популяризация футбола в стране. Мне кажется, очень много людей приобщилось бы к этому. Большое количество детей хотели бы посмотреть футбол и в дальнейшем заниматься этим видом спорта. Считаю, это было бы очень круто именно для нашей страны. Насколько сборная Таджикистана конкурентноспособна? Все будет зависеть от того, насколько сборные будут настроены на игру. Если смотреть последнюю игру России с киргизами, мне кажется, наши точно не уступают киргизам. Понятно, что Россия мастеровитее, но на одну игру можно настроиться и хорошо сыграть. Шанс на победу есть всегда. Смотря, какой состав выйдет у сборных. Если взять последнюю игру, состав игроков был экспериментальным. Результат от многих факторов зависи», — приводит слова Султонова Sport24.

Матч Россия — Таджикистан состоится 17 ноября в Душанбе.