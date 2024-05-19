Стыдно, но не обидно. Казахстан пропустил десять шайб на чемпионате мира от американцев!

Завтра — матч за сохранение в элите против Польши.

Чемпионат мира. Группа B

США — Казахстан — 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)

Голы: Болди — 4 (Нельсон, Хьюз), 4:37 — 1:0. Ткачак — 4 (бол., Веренски, Годро), 7:16 — 2:0. Нельсон — 3 (Сандерсон, Болди), 16:50 — 3:0. Ткачак — 5 (бол., Веренски, Годро), 18:28 — 4:0. Бриндли — 1 (Кэссел, Канин), 21:39 — 5:0. Болди — 5 (бол., Годро, Ткачак), 23:32 — 6:0. Канин — 1 (Болди, Веренски), 31:04 — 7:0. Ткачак — 6 (бол., Болди, Годро), 45:21 — 8:0. Хэйс — 1 (Питри), 45:42 — 9:0. Орехов — 1 (Королев, Старченко), 46:57 — 9:1. Годро — 3 (Болди), 50:06 — 10:1.

Вратари: Неделькович — Бояркин (Шутов, 40:00).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 58 (20+25+13) — 14 (5+4+5).

Судьи: Брандер, Гронски.

19 мая. Острава. Ostravar Arena.

Итоговый счет для команды Галыма Мамбеталиева выглядит максимально позорно даже с учетом огромной разницы в уровне игроков по сравнению с одним из фаворитов турнира. В отдельные моменты матча казалось, что уйти со льда и получить техническое поражение будет лучшим вариантом, чем пропускать одну шайбу за другой от не слишком напрягавшихся американцев. Но это сиюминутная эмоция, которая в стратегическом плане почти ничего для сборной Казахстана не значит.

Ключевое значение для нее имеет завтрашняя встреча с поляками, в которой достаточно не уступить в основное время, чтобы сохранить место в элитном дивизионе. Удастся решить эту задачу — о провале в игре против сборной США быстро забудут. Надо четко понимать, что уровень казахстанской команды на текущий момент соответствует именно такой цели.

Звездно-полосатые на чемпионат мира в Чехию привезли мощный состав. Едва ли не лучший в плане уровня игроков для себя за последние лет 15. Джонни Годро, Брэди Ткачук, Мэттью Болди, Сет Джонс, Зак Веренски — это звезды НХЛ с многомиллионными контрактами.

С такими мастерами сборная США доминировала в большинстве, реализовав 4 из 7 своих попыток. Библейская история о том, как малыш Давид ловкостью и хитростью одолел могучего великана Голиафа, применительно к хоккею встречается крайне редко. В воскресенье на льду арены в чешской Остраве был явно не такой случай.

Сборная Казахстана, разгромно проиграв, немного не дотянула до своего худшего результата в истории — 14 лет назад в матче с тем же соперником на чемпионате мира был зафиксирован счет 0:10. Из той команды до сих пор выступают Роман Старченко и Евгений Рымарев. Этим ветеранам отведены сейчас ведущие роли. Это грустная реальность казахстанского хоккея, где вместо вдумчивого развития доминирует внутренняя борьба за влияние и продвигаются решения типа изъятия паспортов у натурализованных игроков. С таким подходом ничего хорошего сборной в обозримом будущем не светит.