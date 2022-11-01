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Футболист медиалиги вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией

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Нападающий клуба медиалиги «БроукБойз» Салам Ашурмамадов получил вызов в сборную Таджикистана на товарищеский матч против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

В пресс-службе сборной Таджикистана сообщили, что окончательного списка с составом на предстоящую игру нет. Его планируют объявить 9 ноября.

Ранее 19-летний нападающий выступал за «Истиклол» и «Истравшан». В составе молодежной сборной страны провел три матча.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16213773

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