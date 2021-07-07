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Рианчо заявил, что для него было бы честью возглавить сборную России

14:45
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» возможное назначение иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу и высказался о провале команды на Евро-2020.

«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», — сказал Рианчо.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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