Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Туктамышева рассказала, как называет Дзюбу

15:27
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, как называет нападающего сборной России Артема Дзюбу.

«На Евро-2020 мне запомнился Кевин де Брейне. Его я называю рыжик, чтобы запомнить лучше. Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Дзюба в трех матчах Евро-2020 забил один мяч — с пенальти в ворота сборной Дании (1:4).

Сборная России не пробилась в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
Губерниев выступил с жесткой критикой в адрес гребцов сборной России, которых подозревают в допинге
«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
«Лжец». Кьеллини устроил шоу перед серией пенальти матча Италия — Испания и смутил Альбу
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости