Туктамышева рассказала, как называет Дзюбу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, как называет нападающего сборной России Артема Дзюбу.

«На Евро-2020 мне запомнился Кевин де Брейне. Его я называю рыжик, чтобы запомнить лучше. Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Дзюба в трех матчах Евро-2020 забил один мяч — с пенальти в ворота сборной Дании (1:4).

Сборная России не пробилась в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе с тремя очками.