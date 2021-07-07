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Лещенко: «Зачем сборной иностранный тренер? У нас своих хороших кандидатур достаточно»

14:39
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» возможные кадровые изменения в тренерском штабе сборной России по футболу после провала на Евро-2020.

«Не знаю, как все сложится, возможно, Станислав Черчесов еще останется. Но если искать ему замену, зачем сборной иностранный тренер? У нас в России есть хорошие варианты. Тот же самый Слуцкий, который прекрасно работает в «Рубине». Есть неожиданная кандидатура — Игорь Осинькин. «Крылья Советов» при нем заиграли в европейский футбол, такой и нужен сборной. Хватит уже иностранцев, нужно своих искать.

К сожалению, дело не в тренере, дело в игроках. У нас очень мало качественных исполнителей. Всего лишь два человека играют в Европе, от этого все проблемы", — сказал Лещенко «СЭ».

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе B. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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