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РФС сделал заявление по стыковому матчу ЧМ-2022 с Польшей

В РФС не видят правовых оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 с Польшей
Роман Шишов
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, AFP

РФС выступил с заявлением по поводу стыкового матча чемпионата мира 2022 года сборной России против команды Польши. Как отмечается в сообщении, нет никаких оснований для отмены этой встречи, в организации продолжают подготовку к этой игре.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве, — говорится в заявлении РФС. — Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм».

 
Валерий Карпин, Георгий Джикия, Роберт Левандовски и&nbsp;Гжегож Крыховяк. Польша отказывается играть с Россией. Тест для ФИФА

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России. Позднее об отказе играть возможный стыковой матч с российской командой объявили сборные Швеции и Чехии.

«РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», - подчеркнули в РФС.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из пары Швеция — Чехия.

 
Стадион &laquo;Лужники&raquo;. От штрафа до исключения из турниров. Чем грозит Польше отказ от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией. Приводим регламент ФИФА

 

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Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
20
47
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