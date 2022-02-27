РФС сделал заявление по стыковому матчу ЧМ-2022 с Польшей

В РФС не видят правовых оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 с Польшей

РФС выступил с заявлением по поводу стыкового матча чемпионата мира 2022 года сборной России против команды Польши. Как отмечается в сообщении, нет никаких оснований для отмены этой встречи, в организации продолжают подготовку к этой игре.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве, — говорится в заявлении РФС. — Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм».

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России. Позднее об отказе играть возможный стыковой матч с российской командой объявили сборные Швеции и Чехии.

«РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», - подчеркнули в РФС.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из пары Швеция — Чехия.