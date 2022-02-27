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Сегодня, 14:36

Колосков рассказал, что ждет сборную России после отказа Польши, Швеции и Чехии играть стыковые матчи

Микеле Антонов
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Чехии, Швеции и Польши играть стыковые матчи со сборной России за путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре.

«Это было ожидаемо. Сначала УЕФА добились того, чтобы наши клубы играли на нейтральных полях. Теперь следующий этап — исключить сборную России из числа участников чемпионата мира. Причем никто из Федераций не мотивирует свои решения официальными бумагами. Я 27 лет был членом исполкома ФИФА. Даже тяжелые решения мы принимали согласно официальным документам. Исключать из числа участников чемпионата мира можно лишь в случае нарушения РФС каких-либо правил. Юридически любое решение, кроме как провести матчи в России — незаконное. Должна быть реакция от РФС. Может ли Россия выиграть чемпионат мира, не сыграв ни одного матча? Нужно сначала попасть туда», — сказал Колосков «СЭ».

24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Чехии по футболу
Вячеслав Колосков
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