Колосков рассказал, что ждет сборную России после отказа Польши, Швеции и Чехии играть стыковые матчи

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Чехии, Швеции и Польши играть стыковые матчи со сборной России за путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре.

«Это было ожидаемо. Сначала УЕФА добились того, чтобы наши клубы играли на нейтральных полях. Теперь следующий этап — исключить сборную России из числа участников чемпионата мира. Причем никто из Федераций не мотивирует свои решения официальными бумагами. Я 27 лет был членом исполкома ФИФА. Даже тяжелые решения мы принимали согласно официальным документам. Исключать из числа участников чемпионата мира можно лишь в случае нарушения РФС каких-либо правил. Юридически любое решение, кроме как провести матчи в России — незаконное. Должна быть реакция от РФС. Может ли Россия выиграть чемпионат мира, не сыграв ни одного матча? Нужно сначала попасть туда», — сказал Колосков «СЭ».

24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.