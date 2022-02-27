В Госдуме отреагировали на решения ФИФА по сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решения ФИФА по сборной России. Команда может выступать в нейтральном статусе без флага и гимна, а домашние матчи будет проводить на нейтральном поле.

«В этой жизни, к сожалению, и невозможное возможно, — сказал Свищев «СЭ». — Все, что сейчас происходит, несколько лет назад было невозможно. В здравом уме такие вещи люди не совершают. Как ФИФА, уважаемая спортивная организация, может принимать такие решения. Какие основания? Поддаться рекомендациям МОК? А они почему могут рекомендовать? Есть CAS. Если есть какие-то претензии к нам, то подавайте на нас в суд. В дальнейшем будут внимательно разбираться. Но почему без суда и следствий уже вынесли приговор».

Депутат подчеркнул, что ему непонятна позиция ФИФА.

«Мне, как и миллионам российских болельщиков, это решение непонятно. Были предложения отстранить нас от спортивных мероприятий. Здесь, конечно, ФИФА приняла достаточно мужественное решение, потому что много сторонников, которые сейчас хотят пнуть Россию. Окончательное слово сейчас за РФС. Если их устроит решение, что мы играм не под флагом России, то это одна ситуация. Если не устроит, то у нас есть неплохие шансы побороться в суде», — заявил Свищев.