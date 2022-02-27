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Сегодня, 22:46

В Госдуме отреагировали на решения ФИФА по сборной России

Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решения ФИФА по сборной России. Команда может выступать в нейтральном статусе без флага и гимна, а домашние матчи будет проводить на нейтральном поле.

«В этой жизни, к сожалению, и невозможное возможно, — сказал Свищев «СЭ». — Все, что сейчас происходит, несколько лет назад было невозможно. В здравом уме такие вещи люди не совершают. Как ФИФА, уважаемая спортивная организация, может принимать такие решения. Какие основания? Поддаться рекомендациям МОК? А они почему могут рекомендовать? Есть CAS. Если есть какие-то претензии к нам, то подавайте на нас в суд. В дальнейшем будут внимательно разбираться. Но почему без суда и следствий уже вынесли приговор».

Депутат подчеркнул, что ему непонятна позиция ФИФА.

«Мне, как и миллионам российских болельщиков, это решение непонятно. Были предложения отстранить нас от спортивных мероприятий. Здесь, конечно, ФИФА приняла достаточно мужественное решение, потому что много сторонников, которые сейчас хотят пнуть Россию. Окончательное слово сейчас за РФС. Если их устроит решение, что мы играм не под флагом России, то это одна ситуация. Если не устроит, то у нас есть неплохие шансы побороться в суде», — заявил Свищев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ф1 (-1.5)

19%

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Спартак 0
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Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

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13%

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Сборная России по футболу
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