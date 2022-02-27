Сборная Чехии отказалась играть возможный стыковой матч ЧМ-2022 с Россией

Сборная Чехии по футболу отказалась играть возможный стыковой матч ЧМ-2022 с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Чехии.

«Исполком Футбольной ассоциации Чехии, сотрудники и игроки национальной сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против команды России невозможно, даже на нейтральном поле», — цитирует РИА «Новости» текст заявления чешской футбольной ассоциации.

Вчера, 26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России. Позднее об отказе играть возможный стыковой матч с российской командой объявила сборная Швеции.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.