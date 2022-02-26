От штрафа до исключения из турниров. Чем грозит Польше отказ от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией. Приводим регламент ФИФА

Сборной Польши может грозить штраф или исключение из турниров за отказ играть против России в отборе ЧМ-2022

В субботу президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша заявил, что «сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против команды России». Такую же позицию занял капитан поляков, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

В связи с высказываниями представителей польской стороны приводим положения регламента ФИФА в части, касающейся возможных санкций в случае отказа от участия в соревнованиях после их начала.

В соответствии с регламентом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года любая футбольная ассоциация, «отказывающаяся от участия в отборочных соревнованиях после их начала, наказывается штрафом на сумму не менее 40 тысяч швейцарских франков».

В зависимости от обстоятельств, по которым принимается решение об отказе, дисциплинарный комитет ФИФА имеет право помимо штрафа «применить иные санкции, включая отстранение ассоциации от участия в последующих турнирах ФИФА».

Любой матч, который не состоялся или прерван, за исключением случаев форс-мажора, признаваемых ФИФА, «может привести к наложению санкций дисциплинарным комитетом ФИФА против соответствующих ассоциаций в соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА». Если же ФИФА признает фактор форс-мажора, то в таких случаях дисциплинарный комитет может потребовать, чтобы матч был переигран.

От ассоциации, по чьей вине отменяется или прерывается игра, могут «потребовать компенсировать ФИФА, ассоциации-организатору матча расходы», связанные с таким решением.

Стыковой отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Польша согласно жеребьевке должен пройти 24 марта в Москве.