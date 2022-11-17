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Пиняев: «Моя цель не изменилась — хочу себя показать на европейкой арене в лучших клубах»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о перспективах дальнейшей карьеры.

— Что дальше? Ощущение, что сейчас нечего хотеть молодому футболисту: Лиги чемпионов нет, сборной нет.

— Моя цель не изменилась — хочу себя показать на европейкой арене в лучших клубах. Уже вашим коллегам отвечал на эти вопросы, что хочется себя показать на уровне Лиги чемпионов и выходить под этот гимн, а не смотреть с попкорном на диване, быть в центре событий и непосредственным участником.

Сборная — мой уровень? Думаю, если вам (обращается к журналистам) дать потренироваться в любой команде РПЛ полгода, вы тоже будете выходить и забивать, достигнете уровня. Любой футболист из низших лиг, который попадает на этот уровень, рано или поздно его достигает. Было очевидно, что я спустя полтора года тоже не буду теряться на этом уровне.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в возрасте 18 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом сборной России.

Пиняев вышел в стартовом составе национальной команды на матч со сборной Таджикистана (0:0), который проходил в Душанбе.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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