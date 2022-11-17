Пиняев: «Рад дебютировать за сборную, но не обращал внимания на рекорд»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

— Эмоции положительные, — сказал Пиняев. — Жалко, что не удалось победить. Хотели порадовать наших фанатов в такое время. Они приехали на стадион, мы им очень благодарны. Таджикистан показал запредельное желание, а стадион гнал их вперед. Очень приятная атмосфера! Рад дебютировать! Я не обращал внимания на рекорд, но раз уж это случилось — спасибо.

— Что Карпин говорил перед игрой?

— У нас не было установок в духе: «Крути, верти, делай что хочешь». Просто каждому футболисту объяснили его амплуа. Старались выполнить установку. По горячим следам не будем ничего комментировать. Штаб посмотрит матч, оценит.

— На таком поле, кажется, не получается крутить и вертеть.

— Вы сами знаете, что мешает плохому танцору. Конечно, непривычно. Но мы не должны давать себе скидки из-за это. Привыкли небыстро.

— Не было перед игрой каких-то приколов, что ты должен будешь проставиться, как самый молодой?

— Нет, ничего не было.

— Кому хотите сказать спасибо после дебюта?

—Семье, близким людям, кто поддерживал, Николаю Юрьевичу Ларину. Надеюсь, ему удастся это увидеть. Не знаю, может, сейчас, может, когда покинет то местоположение, где сейчас находится. Наверное, он больше всех остальных сделал для меня в футбольной карьере: оберегал, в том числе от СМИ и от других людей, направлял в нужное русло. Во многом из-за него я тут оказался. Хочется его подержать в нынешней ситуации, в которой он оказался. Не только я дебютировал за сборную: Саша Солдатенков и Максим Глушенков были на прошлом сборе, Александр Коваленко, Роман Ежов, Ваня Ломаев были в расположении сборной, много других ребят есть молодежной сборной. Все показывают плоды работы Николая Юрьевича.

Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. Он принял участие в игре с Таджикистаном в возрасте 18 лет и 15 дней и побил рекорд Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней).