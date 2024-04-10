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Сегодня, 21:08

Плетнев: «Семак — культовый тренер для «Зенита». Он мог бы возглавить сборную России»

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев считает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак может возглавить сборную России.

«Семак, безусловно, культовый тренер для «Зенита». Он выстроил определенную структуру, которая приносит результат. Думаю, что Семак мог бы возглавить сборную. Он всех игроков видит в деле, со всеми в контакте. Ему не было бы сложно на этом месте», — приводит слова Плетнева «Спорт День за Днем».

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом России. 4 раза он выигрывал Суперкубок России и 1 раз Кубок страны. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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